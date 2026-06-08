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Mondial 2026 - Groupe K Le Portugal et Cristiano Ronaldo attendent leur heure

ATS

8.6.2026 - 10:20

Pour le dernier Mondial de sa star Cristiano Ronaldo, le Portugal s'avance comme un candidat assumé au titre suprême. La Seleçao peut avoir un tableau dégagé si elle termine 1re d'un groupe K où se trouvent la Colombie, la RD Congo et l'Ouzbékistan.

Cristiano Ronaldo va vivre son dernier Mondial cet été.
Cristiano Ronaldo va vivre son dernier Mondial cet été.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.06.2026, 10:20

Absents du dernier carré d'un Mondial depuis 2006 et quart de finalistes de l'Euro 2024, les Portugais nourrissent pourtant des ambitions légitimes au vu de leur effectif solide sur toutes les lignes, avec un milieu de terrain de luxe (Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes).

«Je pense que seule une sélection qui a déjà gagné le Mondial peut être favorite», a cependant tempéré le sélectionneur Roberto Martinez, alors que le Portugal n'a jamais fait mieux que troisième, en 1966 lors de sa première participation, alors mené par la légende Eusebio.

Le cas Ronaldo

Si ses joueurs assument leur statut en terminant logiquement en tête de leur groupe, ils affronteront en 16e de finale un 3e de groupe normalement accessible, avant de potentiellement défier en 8e un adversaire très abordable, qui pourrait par exemple être la Suisse ou la Bosnie.

Reste à voir comment le sélectionneur gèrera le cas Ronaldo, qu'il a pour l'instant conforté en titulaire devant Gonçalo Ramos, cantonné au PSG à un rôle de remplaçant.

Football. A 41 ans, Cristiano Ronaldo va vivre son 6e Mondial avec le Portugal !

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CR7, en lice pour son sixième Mondial, s'est montré efficace devant les cages lors des éliminatoires. Mais La superstar de 41 ans avait peu brillé aussi bien au dernier Euro (0 but, 1 passe décisive) qu'à la Coupe du Monde au Qatar, achevée sur le banc en huitièmes comme en quarts.

Derrière le Portugal, la Colombie, finaliste de la Copa America 2024 remportée par les champions du monde argentins, retrouve avec appétit le Mondial après avoir raté l'édition 2022.

Les Cafeteros ont un potentiel offensif certain, avec le vétéran James Rodriguez, loin de ses heures de gloire du Mondial 2014 mais redevenu un pilier de la sélection, assisté de l'ailier du Bayern Munich Luis Diaz (26 buts, 23 passes décisives toutes compétitions confondues) et du meilleur buteur du championnat portugais, l'attaquant du Sporting Luis Suarez (28 buts).

L'Ouzbékistan dans l'inconnu

Troisièmes des qualifications sud-américaines mais parfois friables défensivement, les Colombiens doivent éviter une déception face à la République démocratique du Congo. Malgré un bon parcours de qualification derrière le Sénégal, les Léopards ont dû passer par un long parcours de barrage.

L'Ouzbékistan est lui dans l'inconnu pour son premier Mondial, avec un sélectionneur qui a peu d'expérience avec son groupe: le champion du monde italien Fabio Cannavaro a pris les rênes de l'équipe après la qualification pour le Mondial, à l'automne 2025.

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03.06.2026

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