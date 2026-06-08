  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial 2026 - Groupe L L'Angleterre va-t-elle enfin ramener la Coupe à la maison ?

ATS

8.6.2026 - 10:26

Soixante ans après son unique sacre mondial, l'Angleterre veut enfin décrocher un nouveau titre. Mais elle va d'abord devoir batailler contre la Croatie de l'éternel Luka Modric au sein du groupe L pour se frayer un chemin vers une deuxième étoile.

Est-ce enfin l'heure des Three Lions et Harry Kane au Mondial ?
Est-ce enfin l'heure des Three Lions et Harry Kane au Mondial ?
IMAGO/Action Plus

Keystone-SDA

08.06.2026, 10:26

Est-ce enfin l'heure des Three Lions? Cette question lancinante n'a pas fini de hanter l'Angleterre, qui ces dernières années s'est souvent prise au rêve avant de se prendre les pieds dans le tapis: deux finales d'Euro perdues (2020, 2024), et des sorties en demi-finale et en quart aux Coupes du monde 2018 et 2022.

Souvent annoncés parmi les favoris, les Anglais n'ont jusqu'ici jamais réussi à déjouer leur malédiction, avec cet unique titre décroché dans une ère aujourd'hui bien lointaine, à domicile en 1966.

Même si Thomas Tuchel a choisi de se passer de certains cadres comme Trent Alexander-Arnold, Phil Foden ou encore Cole Palmer, l'effectif anglais est une nouvelle fois suffisamment garni de talents pour légitimement espérer soulever la Coupe le 19 juillet.

Mondial 2026. L'Angleterre sans Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer ni Phil Foden !

Mondial 2026L'Angleterre sans Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer ni Phil Foden !

D'autant que leur capitaine et buteur Harry Kane est dans la forme de sa vie: l'attaquant de 32 ans a réalisé la saison la plus prolifique de sa carrière avec le Bayern Munich (61 buts), tout en étant toujours aussi omniprésent dans tous les secteurs de jeu.

Les Anglais débuteront cependant le Mondial par un gros morceau: la Croatie de Luka Modric, qui à 40 ans vise une nouvelle épopée mondiale après celles de 2018 (finale) et 2022 (demi-finale).

Le sélectionneur croate Zlatko Dalic, qui connait parfaitement son équipe pour la diriger depuis 2017, va devoir retrouver la recette qui a si bien marché lors des deux dernières Coupe du monde: les Croates ont quitté sans gloire l'Euro 2024 dès les poules, sans la moindre victoire au compteur.

Mondial 2026. De Neuer à Modric, un nouveau round pour des légendes inoxydables

Mondial 2026De Neuer à Modric, un nouveau round pour des légendes inoxydables

Derrière les deux cadors anglais et croates, le Ghana et le Panama, bien moins expérimentés, tenteront de se frayer un chemin vers les 16es de finale.

Les Blacks Stars, qui ne sont pas sortis des poules lors des deux dernières participations après avoir atteint les quarts en 2010, comptent avec un nouveau sélectionneur, le Portugais Carlos Queiroz, arrivé en avril. A 73 ans, il pourra faire profiter le Ghana de sa riche expérience, puisque c'est sa quatrième Coupe du monde après celles réalisées à la tête du Portugal (2010) puis de l'Iran (2014, 2018).

Le Panama, seul représentant de l'Amérique centrale hors Caraïbes, est lui en quête d'un succès au Mondial, après trois défaites en 2018 pour sa première participation.

Mondial 2026 : une édition XXL

Mondial 2026 : une édition XXL

La Coupe du monde 2026 se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nouveau format, 48 équipes, 104 matchs et stades gigantesques : voici pourquoi cette édition sera historique.

21.05.2026

Les plus lus

Violences sexuelles : le chanteur Patrick Bruel a été placé en garde à vue
L’aigle bicéphale revient rôder autour de la Nati, l’ASF réagit
Photographié avec une croix gammée sur le visage, l'acteur Hudson Williams se défend
Pierre Gasly anéanti : «Je ne vis pas pour me faire voler...»
«J’ai réalisé en voyant mon père lever les bras, ça m'a frappé»