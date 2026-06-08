Soixante ans après son unique sacre mondial, l'Angleterre veut enfin décrocher un nouveau titre. Mais elle va d'abord devoir batailler contre la Croatie de l'éternel Luka Modric au sein du groupe L pour se frayer un chemin vers une deuxième étoile.

Est-ce enfin l'heure des Three Lions et Harry Kane au Mondial ? IMAGO/Action Plus

Keystone-SDA ATS

Est-ce enfin l'heure des Three Lions? Cette question lancinante n'a pas fini de hanter l'Angleterre, qui ces dernières années s'est souvent prise au rêve avant de se prendre les pieds dans le tapis: deux finales d'Euro perdues (2020, 2024), et des sorties en demi-finale et en quart aux Coupes du monde 2018 et 2022.

Souvent annoncés parmi les favoris, les Anglais n'ont jusqu'ici jamais réussi à déjouer leur malédiction, avec cet unique titre décroché dans une ère aujourd'hui bien lointaine, à domicile en 1966.

Même si Thomas Tuchel a choisi de se passer de certains cadres comme Trent Alexander-Arnold, Phil Foden ou encore Cole Palmer, l'effectif anglais est une nouvelle fois suffisamment garni de talents pour légitimement espérer soulever la Coupe le 19 juillet.

D'autant que leur capitaine et buteur Harry Kane est dans la forme de sa vie: l'attaquant de 32 ans a réalisé la saison la plus prolifique de sa carrière avec le Bayern Munich (61 buts), tout en étant toujours aussi omniprésent dans tous les secteurs de jeu.

Les Anglais débuteront cependant le Mondial par un gros morceau: la Croatie de Luka Modric, qui à 40 ans vise une nouvelle épopée mondiale après celles de 2018 (finale) et 2022 (demi-finale).

Le sélectionneur croate Zlatko Dalic, qui connait parfaitement son équipe pour la diriger depuis 2017, va devoir retrouver la recette qui a si bien marché lors des deux dernières Coupe du monde: les Croates ont quitté sans gloire l'Euro 2024 dès les poules, sans la moindre victoire au compteur.

Derrière les deux cadors anglais et croates, le Ghana et le Panama, bien moins expérimentés, tenteront de se frayer un chemin vers les 16es de finale.

Les Blacks Stars, qui ne sont pas sortis des poules lors des deux dernières participations après avoir atteint les quarts en 2010, comptent avec un nouveau sélectionneur, le Portugais Carlos Queiroz, arrivé en avril. A 73 ans, il pourra faire profiter le Ghana de sa riche expérience, puisque c'est sa quatrième Coupe du monde après celles réalisées à la tête du Portugal (2010) puis de l'Iran (2014, 2018).

Le Panama, seul représentant de l'Amérique centrale hors Caraïbes, est lui en quête d'un succès au Mondial, après trois défaites en 2018 pour sa première participation.