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Mondial 2026 - Groupe F Hervé Renard au chevet de la Tunisie, orpheline d’un coach

ATS

16.6.2026 - 08:12

Hervé Renard dirigera la Tunisie pour le reste de la Coupe du monde au moins.

Hervé Renard dirigera la Tunisie pour le reste de la Coupe du monde au moins.
Hervé Renard dirigera la Tunisie pour le reste de la Coupe du monde au moins.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.06.2026, 08:12

Si Mondher Kebaier avait été nommé pour assurer l'intérim dans un premier temps, le président de la Fédération tunisienne a finalement officialisé mardi l'arrivée du technicien français. Cette décision résulte de la déroute des Aigles de Carthage contre la Suède (5-1) dimanche, lors de leur entrée en lice dans la compétition.

«Le président de la Fédération tunisienne de football Moez Nassari a annoncé qu'un accord officiel avait été conclu avec l'entraîneur français Hervé Renard pour qu'il prenne les rênes de l'équipe nationale de football jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2026», a annoncé la télévision publique tunisienne.

Mondial 2026 - Groupe F. La Tunisie vire son sélectionneur en plein tournoi, après un match !

Mondial 2026 - Groupe FLa Tunisie vire son sélectionneur en plein tournoi, après un match !

«Renard arrivera mardi à Monterrey où il dirigera la première séance d'entraînement avec l'équipe» basée au Mexique durant ce Mondial, a ajouté le média officiel.

Le natif d'Aix-les-Bains a notamment dirigé l'Arabie Saoudite lors du dernier Mondial, où les Saoudiens avaient créé la surprise en battant l'Argentine, future championne du monde, 2-1. Il a également été sélectionneur du Maroc et de la Côte d'Ivoire, entre autres nations africaines.

Mondial 2026 : une édition XXL

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La Coupe du monde 2026 se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nouveau format, 48 équipes, 104 matches et stades gigantesques : voici pourquoi cette édition sera historique.

21.05.2026

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