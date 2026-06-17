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Kylian Mbappé enchante déjà Deschamps : «Il y en a encore qui vont le critiquer, mais...»

Nicolas Larchevêque

17.6.2026

Nouveau détenteur du record de buts (58) en équipe de France, Kylian Mbappé, auteur d'un doublé lors des débuts victorieux des Bleus au Mondial-2026, mardi face au Sénégal (3-1), s'est dit «heureux de pouvoir rentrer un peu plus dans l'histoire de (son) pays».

Mondial 2026 : la frappe sublime de Mbappé face au Sénégal

Mondial 2026 : la frappe sublime de Mbappé face au Sénégal

Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé a assuré la victoire de la France mardi face au Sénégal (3-1) à la Coupe du Monde. L’attaquant des Bleus a notamment scellé le score sur une frappe sublime.

16.06.2026

Agence France-Presse

17.06.2026, 09:10

17.06.2026, 09:44

Kylian Mbappé, qu'est-ce que cela vous fait d'avoir battu le record jusqu'ici détenu par Olivier Giroud ?

«Je suis très content de pouvoir rentrer un peu plus dans l'histoire de mon pays, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours placé ça au-dessus de tout. Mais j'aurai le temps de penser à ce genre de choses plus tard, quand j'arrêterai de jouer. Maintenant, on sait pourquoi on est là, je sais pourquoi je suis là, pour aider l'équipe, pour essayer d'écrire la grande page de l'histoire de l'équipe de France avec mes coéquipiers. On sait que le chemin sera très long, mais on est prêts».

A qui avez-vous pensé quand vous avez battu ce record ?

«A mes proches, ils étaient tous là: ma famille, mes amis, mes personnes les plus proches. Quand on joue des matches aussi importants, on sait que toute notre famille va venir voir et c'est pour eux que je marque à chaque fois».

Mondial 2026 - Groupe I. Doublé de Mbappé, les Bleus dominent le Sénégal 3-1

Mondial 2026 - Groupe IDoublé de Mbappé, les Bleus dominent le Sénégal 3-1

Votre connexion avec Michael Olise a mis un peu de temps à se déclencher, mais ensuite elle a été excellente...

«Je ne pense pas qu'elle ait mis du temps, je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est la Coupe du Monde, que personne ne se laisse faire, personne ne vous regarde jouer, donc c'est à nous de trouver tous les schémas pour pouvoir marquer des buts et être décisif. Mais jouer avec Michael, c'est très facile. C'est un joueur qui a toujours la tête levée. Il faut lui proposer des solutions. Il a toujours cette envie de jouer vers l'avant, de servir ses partenaires. Je savais qu'il allait me voir à chaque fois que j'allais faire des mouvements, même si parfois le ballon ne m'arrive pas, ce n'est pas grave».

Comment expliquer l'entame de match difficile ?

«Ce n'est qu'un premier match. On va devoir progresser mais il y a une marge de progression avec cette équipe. On a beaucoup de joueurs qui sont très jeunes. C'est la première fois qu'ils jouent une Coupe du Monde. Je pense qu'il y a eu aussi un peu de crispations au niveau émotionnel. Cette victoire va faire du bien à beaucoup de gens. Ça va apporter un peu de tranquillité. On va se préparer pour le match contre l'Irak et essayer de le gagner. Parce que si on gagne, je pense qu'on pourra se qualifier».

Deschamps : «Il y en a qui vont le critiquer, mais...»

  • Didier Deschamps a salué la performance de Kylian Mbappé. «Il y en a encore qui vont le critiquer, mais c'est un joueur hors normes. Il n'a pas tout réussi mais sur une seule action, il a la capacité à faire gagner son équipe», a apprécié le sélectionneur de l'équipe de France, après la rencontre disputé à East Rutherford, près de New York. «En tant que capitaine, que ce soit sur le terrain et en dehors, il fait beaucoup pour le groupe même si on peut penser qu'il est égoïste. Je suis très content pour lui. Il n'avait pas marqué lors des matches de préparation mais battre le record en Coupe du monde, ça a plus de retentissement», a ajouté le technicien en conférence de presse.
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Propos recueillis en zone mixte par l’AFP

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