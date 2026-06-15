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Frustrée par le Cap-Vert L’Espagne garde le cap : «Cela fait un coup au moral, mais...»

ATS

15.6.2026 - 21:35

«Dans notre plan, il nous reste sept matches» jusqu'à la finale, a déclaré Luis de la Fuente. Le sélectionneur de l'Espagne ne paniquait pas après le match nul 0-0 contre le Cap Vert lundi pour l'entrée de la Roja dans Mondial.

Ni Lamine Yamal, ni Luis de la Fuente n’ont trouvé la solution face au Cap-Vert lundi.
Ni Lamine Yamal, ni Luis de la Fuente n’ont trouvé la solution face au Cap-Vert lundi.
IMAGO/Agencia EFE

Keystone-SDA

15.06.2026, 21:35

«Évidemment, cela fait un coup au moral quand tu n'obtiens pas le résultat que tu veux, gagner, mais dans le vestiaire pas du tout... On connaissait la difficulté, face à une équipe avec un bloc très bas. Il nous a manqué de la fraîcheur et de la justesse», a commenté Luis de la Fuente devant la presse.

«Le bruit et la fureur, ça ne me pose aucun problème. Aujourd'hui, nous en sommes à 32 matches sans défaite. Nous n'avons pas eu la justesse dans les dernières passes et il s'est donc passé ça, rien qui doive susciter des doutes ou une inquiétude excessive, il faut continuer à progresser», a ajouté Luis de la Fuente.

Mondial 2026 - Groupe H. Le Cap-Vert crée la sensation en tenant tête à l’Espagne !

Mondial 2026 - Groupe HLe Cap-Vert crée la sensation en tenant tête à l’Espagne !

«Faire match nul contre le Cap-Vert ne faisait pas partie de nos plans, c'est aussi simple que ça, mais parfois le football est comme ça. Nous ne sommes pas ici par hasard, nous sommes ici en tant que champions d'Europe», a-t-il dit.

«Yamal ? La crainte est apparue chez l'adversaire»

Interrogé sur la rentrée de Lamine Yamal (20 minutes), de retour d'une blessure à une cuisse, le sélectionneur a répondu: «Il a montré aujourd'hui ce qu'il est dès son entrée en jeu, en modifiant le comportement de l'adversaire: la crainte est apparue chez l'adversaire... Mais c'était le temps de jeu que nous pensions qu'il pouvait avoir», a expliqué le coach.

«Quand nous aurons retrouvé les automatismes et que nous serons rentrés dans la compétition, l'équipe sera meilleure», a-t-il assuré. Nous sommes très sereins, convaincus que la route est encore très longue. Dans notre plan, il nous reste sept matchs», a-t-il affirmé, faisant référence au nombre de rencontres avant la finale.

Après ce nul, l'Espagne affrontera l'Arabie Saoudite puis l'Uruguay dans le groupe H.

Mondial 2026 : le gardien du Cap-Vert en larmes

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Vozinha a fondu en larmes lundi à la Coupe du monde après l’exploit du Cap-Vert, qui a tenu en échec l’Espagne (0-0). Le portier de 40 ans est devenu le gardien le plus âgé à conserver sa cage inviolée dans un Mondial.

15.06.2026

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