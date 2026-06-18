La RD Congo n'avait «pas vraiment» préparé de plan anti-Ronaldo, étant donné que le vieillissant Portugais «n'est plus le même» joueur, a expliqué le milieu Ngal'ayel Mukau après le nul 1-1 entre les deux formations pour leurs débuts dans le Mondial-2026 mercredi à Houston.

🎙️ Il y avait un plan anti Ronaldo 🇵🇹 ?



🗣️ Mukau 🇨🇩 : « Pas vraiment. ON SAIT QUE CE N’EST PLUS LE MÊME JOUEUR qu’avant et qu’il est plus âgé maintenant



À son âge, on ne peut plus fournir les mêmes efforts mais j’ai énormément de RESPECT pour lui. » pic.twitter.com/f2EPq0gxpF — Actu Foot (@ActuFoot_) June 18, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

Interrogé en zone mixte par la chaîne TNT Sports à propos d'un éventuel plan «anti-Ronaldo», Mukau a répondu que ce plan n'existait «pas vraiment pour être honnête, parce qu'on sait qu'il n'est plus le même» joueur que lors de ses grandes années.

«Il est un peu plus vieux désormais», a calmement expliqué le milieu de terrain de 21 ans de Lille, à propos de l'attaquant qui a près du double de son âge (41 ans), et a débuté mercredi sa 6e Coupe du monde, un record partagé avec Lionel Messi.

«Mais il reste l'un des plus grands joueurs de l'histoire donc j'ai un grand respect pour lui», a respectueusement ajouté le natif d'Anvers en Belgique.

Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'Or aux 143 buts en 229 sélections, a été à la peine mercredi, ne se procurant que trois tirs, aucun cadré, et attirant de premières critiques sur son apport à la Seleçao.

Ronaldo n'a pas marqué depuis dix matches lors d'un grand tournoi (Mondial et Euro), soit depuis son unique réalisation sur penalty face au Ghana lors de la première rencontre de la Coupe du monde au Qatar en 2022.