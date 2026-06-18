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CR7 appréciera «Il n'y avait pas de plan anti-Ronaldo, il n'est plus le même joueur»

Clara Francey

18.6.2026

La RD Congo n'avait «pas vraiment» préparé de plan anti-Ronaldo, étant donné que le vieillissant Portugais «n'est plus le même» joueur, a expliqué le milieu Ngal'ayel Mukau après le nul 1-1 entre les deux formations pour leurs débuts dans le Mondial-2026 mercredi à Houston.

Agence France-Presse

18.06.2026, 11:17

Interrogé en zone mixte par la chaîne TNT Sports à propos d'un éventuel plan «anti-Ronaldo», Mukau a répondu que ce plan n'existait «pas vraiment pour être honnête, parce qu'on sait qu'il n'est plus le même» joueur que lors de ses grandes années.

Mondial 2026 - Groupe K. Le Portugal bute sur la RDC pour son entrée en lice

Mondial 2026 - Groupe KLe Portugal bute sur la RDC pour son entrée en lice

«Il est un peu plus vieux désormais», a calmement expliqué le milieu de terrain de 21 ans de Lille, à propos de l'attaquant qui a près du double de son âge (41 ans), et a débuté mercredi sa 6e Coupe du monde, un record partagé avec Lionel Messi.

«Mais il reste l'un des plus grands joueurs de l'histoire donc j'ai un grand respect pour lui», a respectueusement ajouté le natif d'Anvers en Belgique.

Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'Or aux 143 buts en 229 sélections, a été à la peine mercredi, ne se procurant que trois tirs, aucun cadré, et attirant de premières critiques sur son apport à la Seleçao.

Ronaldo n'a pas marqué depuis dix matches lors d'un grand tournoi (Mondial et Euro), soit depuis son unique réalisation sur penalty face au Ghana lors de la première rencontre de la Coupe du monde au Qatar en 2022.

Mondial 2026 : le but historique du Congolais Yoane Wissa

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La République démocratique du Congo retrouvait la Coupe du monde ce mercredi 17 juin pour la première fois depuis 52 ans. Face au Portugal de Cristiano Ronaldo, Yoane Wissa est devenu le premier Congolais à marquer durant un Mondial.

17.06.2026

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