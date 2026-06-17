«Désolé, nous sommes temporairement à court de la lettre V»: le message est apparu mercredi matin sur le site de l'équipementier sportif Adidas, victime d'une forte demande pour les maillots de l'équipe d'Allemagne de foot comportant cette lettre.

Manifestement, Kai Havertz est trop populaire en Allemagne. IMAGO/Kirchner-Media

Agence France-Presse Clara Francey

«En raison de la forte demande de flocage pour les joueurs Undav, Havertz et Pavlovic, nos stocks de la lettre ‹V› ont été momentanément épuisés», a expliqué à l'AFP un porte-parole d'Adidas.

Ce dernier a assuré que le problème avait pu être «rapidement résolu» et que les maillots de la «Mannschaft» concernés pourraient de nouveau être commandés en ligne «très prochainement».

En fin de matinée, il était de nouveau possible de commander les maillots floqués des noms des attaquants Deniz Undav et Kai Havertz, ainsi que du milieu de terrain Aleksandar Pavlovic, a constaté l'AFP.

La marque aux trois bandes équipe durant la Coupe du monde 14 équipes sur les 48 en compétition, dont l'Allemagne pour la dernière fois avant que le rival Nike ne lui reprenne le contrat d'équipement.

Le Mondial est un rendez-vous incontournable pour le groupe basé à Herzogenaurach, en Bavière, qui s'attend à réaliser grâce à la compétition un milliard d'euros de chiffre d'affaires, du ballon officiel aux tenues des équipes.