Avec un Mondial à 64 équipes, formule proposée par certains, «peut-être que l'Italie se qualifierait», a ironisé le président de la Fifa, l'Italo-Suisse Gianno Infantino sur une chaîne brésilienne jeudi.

Infantino ouvre la porte à 64 équipes et tacle l’Italie. (Archives) sda

Agence France-Presse Nathan Fournier

Brièvement interrogé par CazéTV lors de l'ouverture à Mexico du Mondial-2026 en Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis, Mexique), qui accueille pour la première fois 48 équipes, Infantino a évoqué «des discussions sur une extension à 64 équipes».

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« Peut-être que l’Italie se qualifiera »

«Cette question a été soumise au Conseil de la Fifa», ajoutant en éclatant de rire: «peut-être que l’Italie se qualifiera avec 64 sélections, ou peut-être pourrions-nous aller jusqu’à 208 !»

Quadruple championne du monde, l'Italie n'a pas réussi à se qualifier pour les trois dernières éditions.

Pourquoi certains veulent un Mondial à 64 équipes

Le président de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol), le Paraguayen Alejandro Domínguez, souhaite que le Mondial-2030, qui se déroulera dans plusieurs pays (Espagne, Portugal, Maroc mais aussi Paraguay, Uruguay et Argentine), compte 64 sélections.