Avec un Mondial à 64 équipes, formule proposée par certains, «peut-être que l'Italie se qualifierait», a ironisé le président de la Fifa, l'Italo-Suisse Gianno Infantino sur une chaîne brésilienne jeudi.
Brièvement interrogé par CazéTV lors de l'ouverture à Mexico du Mondial-2026 en Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis, Mexique), qui accueille pour la première fois 48 équipes, Infantino a évoqué «des discussions sur une extension à 64 équipes».
« Peut-être que l’Italie se qualifiera »
«Cette question a été soumise au Conseil de la Fifa», ajoutant en éclatant de rire: «peut-être que l’Italie se qualifiera avec 64 sélections, ou peut-être pourrions-nous aller jusqu’à 208 !»
Quadruple championne du monde, l'Italie n'a pas réussi à se qualifier pour les trois dernières éditions.
Pourquoi certains veulent un Mondial à 64 équipes
Le président de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol), le Paraguayen Alejandro Domínguez, souhaite que le Mondial-2030, qui se déroulera dans plusieurs pays (Espagne, Portugal, Maroc mais aussi Paraguay, Uruguay et Argentine), compte 64 sélections.
«Nous devons d’abord voir comment se passera cette première Coupe du monde avec 48 sélections»
Président de la FIFA