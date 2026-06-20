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Mondial 2026 - Groupe G Coup dur pour la Belgique avant d’affronter l’Iran

ATS

20.6.2026 - 22:54

Jérémy Doku sera forfait dimanche contre l'Iran, a annoncé samedi la sélection belge. L'attaquant belge est diminué par des problèmes respiratoires.

Jérémy Doku sera forfait dimanche contre l'Iran.
Jérémy Doku sera forfait dimanche contre l'Iran.
IMAGO/ZUMA Press

Keystone-SDA

20.06.2026, 22:54

«En raison d'une maladie, Jérémy Doku ne fera pas partie du groupe pur notre prochain match contre l'Iran», ont indiqué les Diables rouges belges sur leur compte X.

L'entraîneur français Rudi Garcia avait assuré en début de semaine que l'état de santé de l'attaquant semblait s'améliorer, mais qu'il restait «contrarié par ce problème respiratoire», sans autre précision.

L'ailier de Manchester City avait été transparent contre l'Egypte (1-1), un résultat décevant pour la sélection dans un groupe a priori à sa portée.

Mondial 2026 - Groupe G. Du spectacle mais pas de gagnant entre Belgique et Egypte

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Le joueur de 24 ans est également au centre d'une polémique ces derniers jours car il souhaiterait retourner en Belgique pour être avec son épouse quand elle accouchera de leur premier enfant, un évènement qui pourrait intervenir entre un éventuel seizième et un quart de finale.

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21.05.2026

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