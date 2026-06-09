  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Didier Deschamps «J’ai fait beaucoup de choses pour la dernière fois»

Gregoire Galley

9.6.2026

«On aura besoin d'un Michael Olise à ce niveau» au Mondial, a estimé le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps après le magnifique triplé de l'attaquant du Bayern Munich face à l'Irlande du Nord (3-1), lundi lors du dernier match de préparation des Bleus.

Didier Deschamps a vécu son dernier match à la tête des Bleus sur le sol français.
Didier Deschamps a vécu son dernier match à la tête des Bleus sur le sol français.
ats

Agence France-Presse

09.06.2026, 07:34

«Michael est rayonnant de par la saison qu'il a réalisée au Bayern et avec nous. Il a réalisé de très belles choses, il est plein de confiance. Il a cette capacité aussi à faire les efforts, ce qui est remarquable. On aura besoin d'un Michael à ce niveau là. Bravo à lui, il est arrivé après de très bons JO (2024, à Paris), ça a mis un peu de temps pour qu'il se libère mais il a tout fait pour être à ce niveau là, on aura besoin de lui à son meilleur niveau», a déclaré Deschamps en conférence de presse.

Le latéral droit Malo Gusto, qui a évolué un cran en dessous d'Olise presque toute la deuxième période, dit n'avoir pas été surpris de la «très grosse performance» d'un joueur «qui facilite le collectif». Didier Deschamps a aussi reconnu que ses joueurs avaient «un peu trop géré» et n'avaient pas toujours mis «l'intensité nécessaire».

Match amical. Un Michael Olise en feu porte la France face à l’Irlande du Nord

Match amicalUn Michael Olise en feu porte la France face à l’Irlande du Nord

«La boucle est bouclée»

Concernant le capitaine Kylian Mbappé, qui n'a pas marqué au cours des deux rencontres de préparation au Mondial, face à la Côte d'Ivoire (défaite 2-1) et l'Irlande du Nord, Deschamps ne s'est pas montré très inquiet. «Il a eu plusieurs situations, il n'a pas eu l'efficacité mais il m'a dit qu'il l'avait gardée pour les États-Unis, donc ça me va», a-t-il lancé.

Également questionné à propos de son dernier match à la tête des Bleus sur le sol français, le sélectionneur a rétorqué: «la boucle est bouclée». «Il y a eu beaucoup de témoignages d'affection et de reconnaissance qui font toujours plaisir. Depuis que je suis à Clairefontaine, j'ai fait beaucoup de choses pour la dernière fois. Cela fait partie de la vie, il n'y a pas de nostalgie, je suis comme au premier jour, j'essaye d'en profiter pour que ça se passe du mieux possible», a-t-il ajouté.

«Quand on voit l'émotion des fans, on voit qu'il a vraiment marqué le football français, on est content pour lui», a estimé le défenseur central Maxence Lacroix, qui a disputé toute la deuxième période.

Les plus lus

La contestation contre la famille Trump prend une ampleur nationale
France: un ancien camp nazi sur le point de dévoiler ses derniers secrets
«Wemby» fait des étincelles à New York, Trump hué par le public
Genève: un festival aux protagonistes sulfureux menaçait «la moralité publique»
Nantes : «Avant ils tiraient dans les jambes, maintenant ils donnent la mort»
Un «3» pris pour un «8» : l’incroyable bourde qui coûte cher à l’Italie