«On aura besoin d'un Michael Olise à ce niveau» au Mondial, a estimé le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps après le magnifique triplé de l'attaquant du Bayern Munich face à l'Irlande du Nord (3-1), lundi lors du dernier match de préparation des Bleus.

Didier Deschamps a vécu son dernier match à la tête des Bleus sur le sol français. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Michael est rayonnant de par la saison qu'il a réalisée au Bayern et avec nous. Il a réalisé de très belles choses, il est plein de confiance. Il a cette capacité aussi à faire les efforts, ce qui est remarquable. On aura besoin d'un Michael à ce niveau là. Bravo à lui, il est arrivé après de très bons JO (2024, à Paris), ça a mis un peu de temps pour qu'il se libère mais il a tout fait pour être à ce niveau là, on aura besoin de lui à son meilleur niveau», a déclaré Deschamps en conférence de presse.

Le latéral droit Malo Gusto, qui a évolué un cran en dessous d'Olise presque toute la deuxième période, dit n'avoir pas été surpris de la «très grosse performance» d'un joueur «qui facilite le collectif». Didier Deschamps a aussi reconnu que ses joueurs avaient «un peu trop géré» et n'avaient pas toujours mis «l'intensité nécessaire».

«La boucle est bouclée»

Concernant le capitaine Kylian Mbappé, qui n'a pas marqué au cours des deux rencontres de préparation au Mondial, face à la Côte d'Ivoire (défaite 2-1) et l'Irlande du Nord, Deschamps ne s'est pas montré très inquiet. «Il a eu plusieurs situations, il n'a pas eu l'efficacité mais il m'a dit qu'il l'avait gardée pour les États-Unis, donc ça me va», a-t-il lancé.

Également questionné à propos de son dernier match à la tête des Bleus sur le sol français, le sélectionneur a rétorqué: «la boucle est bouclée». «Il y a eu beaucoup de témoignages d'affection et de reconnaissance qui font toujours plaisir. Depuis que je suis à Clairefontaine, j'ai fait beaucoup de choses pour la dernière fois. Cela fait partie de la vie, il n'y a pas de nostalgie, je suis comme au premier jour, j'essaye d'en profiter pour que ça se passe du mieux possible», a-t-il ajouté.

«Quand on voit l'émotion des fans, on voit qu'il a vraiment marqué le football français, on est content pour lui», a estimé le défenseur central Maxence Lacroix, qui a disputé toute la deuxième période.