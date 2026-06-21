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Il évoque son idole... «J’ai passé des jours difficiles» - Lionel Messi fend l’armure

Gregoire Galley

21.6.2026

Même les légendes ont leur idole... Le footballeur le plus adulé au monde, Lionel Messi, d'ordinaire si réservé, a brièvement fendu l'armure et confié son admiration pour un autre monument, Rafael Nadal, modèle de résilience qui a joué chaque point de sa carrière «comme si sa vie en dépendait».

Lionel Messi a évoqué l'exemple de Rafael Nadal.
Lionel Messi a évoqué l'exemple de Rafael Nadal.
ats

Agence France-Presse

21.06.2026, 22:10

À presque 39 ans - il les aura le 24 juin - et avant de jouer contre l'Autriche lundi son deuxième match du groupe J du Mondial-2026, le capitaine argentin a évoqué l'exemple du tennisman espagnol, après son triplé initial contre l'Algérie (3-0).

«J’aime jouer au football, c’est ma passion depuis tout petit et, quand je me sens bien, je donne le maximum», a déclaré mardi soir à la presse l'octuple Ballon d'or. «En ce moment, nous regardons la série sur Rafa Nadal et je m'identifie beaucoup à lui. Je pense que nous nous ressemblons beaucoup sur ce point: je veux toujours donner le maximum, je veux toujours me sentir bien et c'est comme ça que je prends du plaisir.»

«Merci, Leo Messi. Félicitations pour ce début de Mondial», lui a répondu sur les réseaux sociaux le tennisman espagnol désormais retraité, recordman de victoires à Roland-Garros (14) et héros de la série documentaire «Rafa» sortie en mai sur Netflix.

«Rafa» dévoile l'homme derrière le champion : blessures, douleur, usure, doutes, et la manière dont Nadal est parvenu à les surmonter jusqu'à ce que son corps dise stop en 2024 après 22 titres en Grand Chelem, 36 en Masters 1000 et deux médailles d’or olympiques. Messi, qui conduit les tenants du titre dans leur rêve d'un doublé inédit depuis 1962 et le Brésil de Pelé et Garrincha, compte aussi deux Copa América et un nombre inégalé de Ballons d'or.

Nestor Clausen. «En Argentine, on accepte que Messi marche»

Nestor Clausen«En Argentine, on accepte que Messi marche»

Le comeback de Nadal, les larmes de Messi

Mais, au-delà des titres, Messi reconnaît chez Nadal une capacité à garder le cap de l'excellence dans la difficulté. Comme à l’Open d’Australie en 2022, où en plein doute sur son physique, il avait remonté un retard de deux sets en finale pour s'imposer face au Russe Daniil Medvedev dans un combat de 5 heures 24 qui restera comme son plus grand «comeback».

Après son premier but contre l’Algérie, mercredi à Kansas City, Messi s’est effondré en larmes. «Cela n’a absolument rien à voir avec le sport. J’ai passé des jours difficiles, compliqués, mais je suis reconnaissant envers toute la délégation, envers tous mes coéquipiers qui ont, comme toujours, été à mes côtés», a-t-il dit sans plus de détail. Sa famille a par la suite communiqué sur «un problème de santé» du père du joueur, Jorge Messi, «suivi médicalement, en convalescence et en évolution favorable».

La relation Messi-Nadal est ancienne. En 2023, un an après avoir remporté le Mondial au Qatar, Messi lui avait envoyé son maillot dédicacé. «Voir Messi soulever la Coupe du monde m'a rendu heureux», avait déclaré Nadal.

La même année, ils avaient tous les deux été nommés pour les Laureus Awards, un trophée décerné à Madrid que l'Espagnol avait déjà remporté en 2011 et en 2021. «Allez Leo Messi, cette année c’est toi qui le mérites», avait lancé Nadal. «Qu’un sportif aussi grand que toi écrive ça à mon sujet, ça me laisse sans voix», avait répondu Messi, qui avait remporté la distinction.

Leurs échanges n'ont cependant rien de personnel. Les deux stars se sont à peine croisées. Il s'agit plutôt d'une relation via les réseaux sociaux. Il faut dire que sur un sujet, les deux champions semblent irréconciliables: le club de coeur de Messi, c'est le Barça alors que Nadal est un supporter inconditionnel du Real.

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