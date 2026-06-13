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Granit Xhaka sans concession «Je crois que nous devons d'abord redescendre sur terre et…»

ATS

14.6.2026 - 00:41

Rejointe sur le fil par le Qatar (1-1) samedi pour son entrée en lice à la Coupe du monde, la Suisse s'est-elle vue trop belle avant le tournoi? «Nous devons redescendre sur terre», a lâché Granit Xhaka après ce cruel dénouement à Santa Clara.

Granit Xhaka et les Suisses devront rebondir jeudi contre la Bosnie.
Granit Xhaka et les Suisses devront rebondir jeudi contre la Bosnie.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.06.2026, 00:41

14.06.2026, 00:57

«Je crois que nous devons d'abord redescendre sur terre et regarder la réalité en face. Nous ne sommes pas aussi prêts que ce que nous avons peut-être laissé entendre lorsque nous parlions de réaliser le meilleur tournoi de notre histoire», a déclaré en zone mixte le capitaine bâlois (33 ans). «Ce résultat va faire du bien à l'équipe. Il nous montre qu'on doit en faire plus», a-t-il assuré.

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En Californie, la Suisse a payé un cruel manque d'efficacité devant le but qatarien. Seul Breel Embolo a trouvé la faille sur penalty en première période. «Si on avait concrétisé nos occasions avant la pause, je pense que plus personne ne parlerait de ce match», a relevé Xhaka.

Le milieu de Sunderland a également souligné la performance du gardien du Qatar Mahmoud Abunada, récompensé par le trophée d'homme du match. «Il a réalisé un match de classe mondiale. Il faut aussi faire preuve de respect envers le Qatar, qui a tenu le coup avant de saisir sa chance.»

La chaleur ? «Pas une excuse»

Granit Xhaka n'a, en revanche, pas voulu entendre parler de chaleur excessive, alors que le mercure a grimpé jusqu'à 30 degrés samedi au coeur de la Silicon Valley. «Tout allait bien. Ce n'est pas une excuse», a-t-il lâché.

Le Bâlois a globalement tenu le même discours qu'après le dernier match de préparation contre l'Australie, aussi conclu sur un nul malgré une bonne entame. «Nous n'avons pas su trouver le bon rythme après la pause. Nous avons manqué de discipline à différents postes. Et quand on manque de discipline sur le terrain, on ne peut pas espérer battre le Qatar», a-t-il estimé.

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Granit Xhaka a toutefois conclu son interview sur un message d'espoir: «Bien sûr, nous voulions gagner. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de ce long tournoi. Je préfère prendre un mauvais départ et ensuite progresser plutôt que l'inverse.»

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La Suisse a trébuché pour son entrée en lice à la Coupe du monde 2026. Incapable de se mettre à l'abri après un penalty de Breel Embolo, elle a concédé le match nul en toute fin de match samedi à Santa Clara (1-1).

13.06.2026

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