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Lula d'humeur taquine à Genève «Je pensais recruter Messi pour jouer pour le Brésil»

Clara Francey

18.6.2026

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré en plaisantant mercredi que la Seleçao devrait «recruter» la superstar argentine Lionel Messi après des débuts poussifs au Mondial-2026.

Mondial 2026 : quel but de Lionel Messi !

Mondial 2026 : quel but de Lionel Messi !

L’Argentine a écrasé l’Algérie (3-0) mardi au Mondial grâce à un triplé de Lionel Messi, qui rejoint ainsi le recordman Miroslav Klose avec désormais 16 buts inscrits en phase finale.

17.06.2026

Agence France-Presse

18.06.2026, 00:18

Le Brésil a concédé le nul 1-1 samedi lors de son premier match face au Maroc, présentant un visage bien plus terne que l'Argentine, sa rivale historique.

Tenante du titre, l'Albiceleste a battu l'Algérie 3-0 mardi, avec un triplé éclatant de Messi, qui a égalé le record de 16 buts en Coupe du monde de l'Allemand Miroslav Klose.

Mondial 2026 - Groupe J. L’Argentine régale grâce à un triplé historique de Lionel Messi !

Mondial 2026 - Groupe JL’Argentine régale grâce à un triplé historique de Lionel Messi !

«Je pensais recruter Messi pour jouer pour le Brésil», a dit Lula à Genève, après avoir participé au sommet du G7 à Evian, en France.

Le président brésilien a toutefois déclaré que le match nul n'était «pas si grave», le Maroc étant «la meilleure équipe» que la Seleçao doit affronter dans son groupe.

Mondial 2026 - Groupe C. Premier choc de la compétition, Brésil - Maroc accouche d'un nul

Mondial 2026 - Groupe CPremier choc de la compétition, Brésil - Maroc accouche d'un nul

Les quintuples champions du monde disputeront leur prochaine rencontre face à Haïti vendredi et boucleront la première phase du groupe C du Mondial le 24 juin contre l'Ecosse.

Lula a toutefois rappelé que «quand le Brésil arrive discrédité, il finit par remporter la Coupe du monde», comme cela s'est produit lors des deux derniers des cinq sacres de la Seleçao, en 1994 et en 2002.

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Le président brésilien Lula lors du G7 à Evian.
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IMAGO/ZUMA Press

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