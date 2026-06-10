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Le monde bientôt à ses pieds ? Johan Manzambi de retour là où tout a commencé avec la Nati

par Lucien Willemin (San Diego)

10.6.2026 - 09:15

Appelé à jouer un grand rôle lors du Mondial, Johan Manzambi ne débarque pas en terre inconnue aux Etats-Unis. C'est bien aux USA que son aventure avec l'équipe de Suisse a commencé il y a un an.

Il y a un an, Johan Manzambi s’était révélé aux yeux de tous en match amical face aux Etats-Unis.
Il y a un an, Johan Manzambi s’était révélé aux yeux de tous en match amical face aux Etats-Unis.
IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA, par Lucien Willemin (San Diego)

10.06.2026, 09:15

10.06.2026, 09:17

Le 3 juin 2025, à seulement 19 ans, le Genevois tapait ses premiers ballons dans la peau d'un international, sur le campus de l'Université de l'Utah. Il était l'invité surprise de la tournée américaine de la Suisse, de Salt Lake City à Nashville.

Le milieu du SC Fribourg avait alors pour mission de rencontrer ses nouveaux coéquipiers, de faire bonne impression auprès du staff. Bref, de prendre le pouls de la sélection. Mais à la fin du séjour, le bilan avait dépassé toutes ses espérances: première entrée en jeu face au Mexique, première titularisation et premier but contre les Etats-Unis.

«Au-delà des espérances». Le Genevois Johan Manzambi s’est fait un nom avec la Nati !

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Finaliste de l'Europa League

Depuis, Johan Manzambi a poursuivi sa trajectoire vertigineuse en Allemagne, où il espérait «jouer le plus de matches possible». Mission accomplie, avec 47 parties disputées toutes compétitions confondues et 7 buts et 9 passes décisives au compteur. Pas mal pour un milieu défensif.

«C'était une saison incroyable, ma première saison complète. Franchement, je suis plutôt fier de moi», disait-il à Saint-Gall, quelques jours après avoir dû s'avouer vaincu en finale de l'Europa League (défaite 3-0 contre Aston Villa) – il a d'ailleurs été élu révélation de la C3 – et avant de s'envoler pour la Coupe du monde.

Europa League - Finale. Johan Manzambi et Freiburg foudroyés par la magie d’Unai Emery !

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L'enfant de Servette, le quartier autant que le club, est aujourd'hui l'un des joyaux du football européen. Sa valeur marchande a pris l'ascenseur. Il vaut 50 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt, et son nom devrait largement animer le mercato estival.

Mais le SC Fribourg attendra certainement de voir son jeune Suisse à l'oeuvre pendant la Coupe du monde avant d'accepter une quelconque offre. Car un seul but devant les caméras du monde entier peut valoir des millions.

Dans toutes les «previews» des médias internationaux consacrées à la Suisse, il est en tout cas «le joueur suivre». L'Equipe le voit comme «l'un des cinq jeunes» susceptibles de devenir la révélation du Mondial, après l'Argentin Enzo Fernandez en 2022 et le Français Kylian Mbappé en 2018.

Il fait rêver l’Europe !. «Johan Manzambi nous réservera de belles surprises»

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Tout cela pourrait monter à la tête d'un jeune homme qui faisait encore partie de l'équipe réserve du SC Fribourg il y a un an et demi. Il n'en est rien. «Ça me rend heureux, parce que ça veut dire que je m'en sors bien. Mais au final, je m'en fiche un peu. Je veux juste donner le meilleur de moi-même et tout gagner», lance-t-il, aussi désinvolte qu'ambitieux.

Foi en lui et en Dieu

Pendant son temps libre, Johan Manzambi est «au téléphone avec ses meilleurs potes», joue à FIFA, et va à la messe. «C'est un peu plus difficile en allemand», s'amuse-t-il. «Mais je prie beaucoup: avant de dormir, le matin et même quand j'entre sur le terrain. Pour moi, c'est important.»

Les jours de match, le no 9 de l'équipe de Suisse écoute du gospel. Son premier souvenir de Coupe du monde est d'ailleurs musical: l'hymne de l'édition 2010 en Afrique du Sud. Seize ans plus tard, il s'apprête désormais à vivre en personne le plus grand des tournois.

Mais dans quel rôle? «Je fais confiance à l'entraîneur, il s'en est bien sorti jusqu'à présent», lâche-t-il habilement. «J'ai montré que je pouvais faire la différence comme remplaçant, en marquant deux fois contre la Suède (réd: en octobre et en novembre). Et si je dois débuter, je serai prêt.»

Aligné d'entrée face à la Jordanie (4-1) et à l'Australie (1-1), dans un rôle plus central mais pas moins offensif que lors de ses précédentes apparitions avec la Suisse, Johan Manzambi s'avance comme l'un des gagnants de la préparation. Il semble avoir pris une longueur d'avance sur Fabian Rieder pour être celui qui fera le lien entre le trio d'attaque (Ndoye-Embolo-Vargas) et l'inamovible double pivot (Xhaka-Freuler).

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