Plusieurs anciens internationaux allemands ont critiqué les propos de Jürgen Klopp, consultant pour la télévision durant la Coupe du monde, après une remarque inélégante sur le sélectionneur de la Mannschaft Julian Nagelsmann.

La remarque inélégante de Jürgen Klopp a provoqué l’ire en Allemagne. IMAGO/Kirchner-Media

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

L'ancien manager de Liverpool, qui officie notamment aux côtés de l'ancien buteur du Bayern et de la sélection Thomas Müller, a ainsi déclaré dimanche avant le match de l'Allemagne contre Curaçao qu'il n'aurait pas choisi le même onze de départ que Nagelsmann.

«Heureusement, Julian Nagelsmann fait toujours l'équipe... pour le moment», a déclaré à l'antenne le technicien de 59 ans. Des propos mal acceptés, d'autant que Jürgen Klopp, qui a quitté Liverpool en 2024, est régulièrement cité pour prendre les rênes de la Mannschaft.

«Ses propos ne vont pas faciliter la tâche de Nagelsmann. J'aimerais bien savoir ce qu'il aurait répondu si, avant un match important de Ligue des champions, un commentateur lui avait conseillé de laisser l'un de ses joueurs clés sur le banc» quand il était à Liverpool, a notamment regretté l'ancien capitaine de la Mannschaft Lothar Mathaeus, recordman du nombre de sélections avec l'Allemagne (150).

Les propos de Klopp sont «inacceptables», a aussi estimé Stefan Effenberg, qui compte 35 sélections. «Vous pouvez faire ce genre de remarque autour d'une bière, au bar, mais certainement pas devant des millions de téléspectateurs», a-t-il ajouté.

Klopp s’excuse : «J'aurais pu me mettre des baffes»

L'Allemagne a finalement largement remporté son match d'ouverture du Mondial en battant Curaçao 7 à 1. Et Jürgen Klopp s'est ensuite excusé: «J'aurais pu me mettre des baffes d'avoir dit ça, a-t-il dit. C'est juste sorti comme ça, il ne faut y voir absolument aucune signification».

Julian Nagelsmann n'a pas semblé en prendre ombrage: l'Allemagne «a plein d'experts, Thomas et Jürgen sont des bons gars». «Ils ont eu beaucoup de succès dans le foot, ils peuvent parler de ce qu'ils veulent, c'est comme ça», a-t-il déclaré.

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