  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial 2026 - Groupe E Fin de tournoi pour l’Allemand Nico Schlotterbeck

ATS

22.6.2026 - 14:27

La Coupe du monde s'achève prématurément pour Nico Schlotterbeck. Le défenseur allemand doit jeter l'éponge en raison d'une blessure à la cheville.

Le défenseur allemand Nico Schlotterbeck s'est blessé et ne rejouera pas dans ce Mondial.
Le défenseur allemand Nico Schlotterbeck s'est blessé et ne rejouera pas dans ce Mondial.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.06.2026, 14:27

22.06.2026, 14:49

Selon les informations de l'agence de presse allemande dpa, le joueur de 26 ans du Borussia Dortmund s'est déchiré le ligament médial de la cheville gauche lors de la victoire 2-1 contre la Côte d'Ivoire et ne pourra plus jouer pour la sélection allemande lors du tournoi en Amérique du Nord. Il risque une indisponibilité d'environ deux mois.

Mondial 2026 - Groupe E. Renversante, l’Allemagne crucifie les Ivoiriens au bout du suspense

Mondial 2026 - Groupe ERenversante, l’Allemagne crucifie les Ivoiriens au bout du suspense

Après la blessure musculaire du joueur du Bayern Lennart Karl, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann doit donc faire face à un deuxième forfait pour ce Mondial. Le délai fixé par la FIFA étant écoulé, il ne peut cette fois-ci plus faire appel à un joueur de remplacement.

C'est Antonio Rüdiger qui devrait prendre la place de titulaire vacante en défense centrale, aux côtés de Jonathan Tah.

Les plus lus

Deux Suissesses perdent la vie sur une autoroute en Allemagne
Le fair-play a-t-il été bafoué par l’Uruguay face au Cap-Vert ?
Suisse romande : niveau de danger canicule relevé à 4 dans plusieurs régions
Amandine Petit dévoile des photos et vidéos de son mariage
Comment les oiseaux supportent la chaleur estivale