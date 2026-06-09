  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Refoulé malgré un visa valide Refusé à la frontière américaine, l’arbitre somalien voit son rêve brisé

ATS

9.6.2026 - 22:25

L'arbitre somalien Omar Artan, refoulé samedi à son arrivée aux Etats-Unis, a déclaré mardi au New York Times qu'il ignorait les raisons pour lesquelles il avait été interdit d'entrée. Il déplore que «le plus grand rêve de (sa) vie» ait volé en éclats.

L’arbitre somalien Omar Artan lors d’un match international. Refoulé à son arrivée aux États-Unis, il manquera la Coupe du monde.
L’arbitre somalien Omar Artan lors d’un match international. Refoulé à son arrivée aux États-Unis, il manquera la Coupe du monde.
ats
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

09.06.2026, 22:25

«Je suis très, très déçu», a-t-il dit dans un entretien téléphonique accordé au quotidien américain depuis Istanbul, la ville où il a été renvoyé après s'être vu refuser l'entrée sur le territoire des Etats-Unis. «Je ne suis qu'un arbitre qui tentait de vivre son rêve, le plus grand rêve de ma vie, participer à la Coupe du monde.»

Agé de 34 ans, Omar Artan, qui a été désigné arbitre de l'année par la Confédération africaine de foot en 2025, devait être le premier arbitre somalien à officier lors d'une phase finale de Coupe du monde. «J'avais les bons documents, j'avais tout, j'avais le bon visa», a-t-il affirmé au New York Times, ajoutant avoir montré aux agents de l'immigration des documents de la FIFA ainsi que des photos de sa carrière.

Omar Artan a dit avoir été interrogé pendant onze heures avant d'être emmené vers une cellule de rétention où il a été détenu pendant plusieurs heures avant d'être embarqué à bord d'un vol retour pour Istanbul sans que les agents ne l'aient informé des raisons pour lesquelles il était interdit d'entrée sur le territoire américain.

La Somalie indignée, la FIFA impuissante

«Je pense qu'ils ont un problème avec mon pays», a-t-il indiqué, précisant qu'il serait de retour mercredi à Mogadiscio. La Somalie est l'un des nombreux pays dont les citoyens sont frappés d'une interdiction de voyage aux Etats-Unis par l'administration de Donald Trump.

Contactée par l'AFP, la police aux frontières américaines (CBP) a expliqué que «le 6 juin, un ressortissant somalien est arrivé à l'aéroport international de Miami en provenance de l'aéroport international d'Istanbul (...). Au cours des formalités, le voyageur a été soumis à une inspection supplémentaire, une étape de routine».

«A l'issue de l'inspection, le voyageur, un arbitre de la Coupe du monde, a été jugé inadmissible en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents et s'est vu refuser l'entrée sur le territoire», a ajouté l'agence dépendant de la Sécurité intérieure des Etats-Unis.

Mondial 2026. La Somalie défend son arbitre refoulé des Etats-Unis

Mondial 2026La Somalie défend son arbitre refoulé des Etats-Unis

L'affaire a suscité l'indignation en Somalie, où le ministère de la Jeunesse et des Sports a défendu «l'intégrité» d'Omar Artan et regretté qu'il n'ait pas été possible de revenir sur son renvoi malgré d'intenses démarches diplomatiques et des négociations avec les autorités compétentes du gouvernement des États-Unis et de la FIFA, dans le but de parvenir à une résolution immédiate».

La FIFA a déclaré pour sa part qu'elle ne pouvait pas intervenir dans les procédures d'immigration des pays hôtes.

Les plus lus

La cagnotte de 161,7 millions est tombée à l’Euro Millions
«Soit quelqu’un a délibérément menti, soit j’ai été lésé par négligence»
Un canton paie quatre fois plus que tous les autres
Trump accuse l'Iran d'avoir abattu un hélicoptère américain
Trump hué à New York : «C'était surtout des encouragements, il me semble»