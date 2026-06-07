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Matchs amicaux À quelques jours du Mondial, l'Argentine et Brésil affichent leurs ambitions

ATS

7.6.2026 - 06:58

Sans Lionel Messi, l'Argentine a aisément disposé du Honduras (2-0), en match de préparation au Mondial 2026 samedi dans le Texas. Le Brésil a plus difficilement battu l'Egypte (2-1).

Lautaro Martinez a montré la voie à l'Argentine face au Honduras.
Lautaro Martinez a montré la voie à l'Argentine face au Honduras.
ATS
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

07.06.2026, 06:58

07.06.2026, 08:55

Lautaro Martinez profite de l'absence de Messi

Messi, qui se remet lentement mais sûrement d'une douleur au tendon d'Achille gauche contractée il y a deux semaines avec l'Inter Miami, a été ménagé et n'est pas entré en jeu à College Station. En son absence et celle de Julian Alvarez, touché à une cheville depuis plusieurs semaines, Lautaro Martinez en a profité pour s'illustrer.

Très actif sur le front de l'attaque, l'attaquant de l'Inter Milan a ouvert le score sur penalty (37e). Il a sanctionné une faute du défenseur hondurien Christopher Melendez sur le latéral Nicolas Tagliafico, dans la continuité d'une action qui aurait pu déjà faire but si la transversale n'avait pas repoussé la superbe frappe enveloppée de Giovani Lo Celso.

Au retour du vestiaire, Lautaro s'est mué en passeur décisif, sa talonnade dans la surface ayant permis à Giuliano Simeone de tromper de près le gardien hondurien pour le but du break (54e).

Alignant une équipe composée en grande partie de remplaçants, Lionel Scaloni a pu vérifier la bonne implication de tous et apprécier le sérieux affiché dans le jeu de son équipe, qui a largement dominé les débats sans concéder de franches occasions de but aux Honduriens.

Les Argentins joueront leur deuxième et dernière rencontre amicale contre l'Islande, mardi à Auburn (Alabama), avant d'affronter l'Algérie le 16 juin à Kansas City pour leurs débuts en Coupe du monde.

Sur les traces de.... Lionel Messi, la «bête» qui mit son premier coach à la... retraite !

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Le Brésil s'impose malgré quelques frayeurs

Le Brésil a de son côté battu l'Egypte 2-1, samedi à Cleveland (Ohio). Des erreurs défensives ont été à l'origine des deux premiers buts. Dès la 7e minute, Mohanad Lasheen a fait preuve d'inattention à l'entrée de sa surface et été surpris par Bruno Guimarães, qui lui a chipé la balle pour ouvrir le score.

La réponse égyptienne est venue rapidement, après une bévue de Marquinhos cette fois. Le défenseur du PSG a voulu faire une passe en retrait, mais celle-ci a été facilement interceptée par Mostafa Ziko, qui n'avait plus qu'à tromper le gardien Alisson Becker (11e).

Au retour des vestiaires, Endrick a redonné l'avantage au Brésil (52e), bien servi par Raphinha dans la surface. Le Brésil, qui joue sans Neymar, touché au mollet, a également perdu Wesley França sur blessure.

Neymar, qui n'a pas fait le déplacement depuis le New Jersey, reste incertain pour le premier match de la Seleçao au Mondial, contre le Maroc, le 13 juin. La Confédération brésilienne de football a indiqué que le meilleur buteur du Brésil (79 buts) passerait une IRM lundi.

Le Brésil affrontera également Haïti et l'Ecosse au Mondial dans le groupe C, tandis que l'Egypte, portée par sa star Mohamed Salah, entré en deuxième mi-temps sans réellement créer le danger, ouvrira son Mondial le 15 juin face à la Belgique, avant de jouer la Nouvelle-Zélande et l'Iran au sein du groupe G.

Mondial 2026 - Groupe C. Brésil: Ancelotti temporise avant de relancer Neymar

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