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Mondial 2026 - Groupe D L'Australie maîtrise la Turquie

ATS

14.6.2026 - 08:07

L'Australie a parfaitement lancé son Mondial 2026. Les Socceroos ont battu la Turquie samedi 2-0 à Vancouver dans le groupe D.

L'Australie a réussi son entrée en lice face à la Turquie.
L'Australie a réussi son entrée en lice face à la Turquie.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.06.2026, 08:07

14.06.2026, 08:11

Une semaine après avoir tenu la tête à la Suisse 1-1 en match de préparation, les hommes de Tony Popovic ont remporté une rencontre qui s'annonçait relativement équilibrée entre deux équipes séparées que de cinq rangs au classement FIFA (réd. 22e place pour la Turquie, contre 27e pour l'Australie). Les Turcs n'ont pas trouvé la faille du portier Patrick Beach, auteur d'une superbe performance à l'occasion de sa 3e sélection avec les Socceroos.

Match amical. La préparation de la Nati s'achève sur un statu quo australien

Match amicalLa préparation de la Nati s'achève sur un statu quo australien

L'attaquant de Watford Nestor Irankunda a conclu une contre-attaque australienne éclair à la 27e en se défaisant de deux défenseurs. Arda Güller a été proche d'égaliser sur coup-franc à la 57e, mais Beach a réalisé la parade nécessaire. Connor Metcalfe a inscrit le but de la sécurité pour les Socceroos à la 75e.

Les protégés de Vincenzo Montella peuvent nourrir des regrets, eux qui ont largement dominé dans le jeu, avec plus de 70% de possession de balle sur la rencontre. Les Australiens rejoignent les Etats-Unis, victorieux du Paraguay 4-1 vendredi, en tête du groupe D avant de les affronter vendredi à Seattle. Le même jour, la Turquie tentera de se rassurer face aux Paraguayens à San Francisco.

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