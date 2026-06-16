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L’Iran dénonce un «désastre» «Nous sommes l'équipe la plus maltraitée de tout le Mondial»

ATS

16.6.2026 - 08:47

La sélection iranienne a dit lundi être «la plus maltraitée» de la Coupe du monde. Elle a dénoncé «un désastre» logistique, en référence aux difficultés rencontrées par la Team Melli dans le contexte de la guerre avec les Etats-Unis.

L’Iran a effectué son entrée en lice au Mondial dans la nuit de lundi à mardi.
L’Iran a effectué son entrée en lice au Mondial dans la nuit de lundi à mardi.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

16.06.2026, 08:47

«Nous sommes l'équipe la plus maltraitée de toute la Coupe du monde», a asséné le sélectionneur Amir Ghalenoei lors d'une conférence de presse après le match nul (2-2) de son équipe face à la Nouvelle-Zélande, lors de son premier match du Mondial à Los Angeles.

Mondial 2026 - Groupe G. L'Iran et la Nouvelle-Zélande dos à dos

Mondial 2026 - Groupe GL'Iran et la Nouvelle-Zélande dos à dos

Après des mois d'incertitudes liées à la guerre au Moyen-Orient, l'Iran participe bien au tournoi mais a déplacé à la dernière minute son camp de base au Mexique, plutôt que de s'installer dans l'Arizona, et a vu les Etats-Unis refuser des visas à une quinzaine de membres de sa délégation.

L'attaquant Mehdi Taremi a lui expliqué en zone mixte devoir repartir dès lundi soir à Tijuana (Mexique) avec son groupe, avant de revenir à Los Angeles pour affronter la Belgique dimanche. «C'est beaucoup de stress pour les joueurs, nous avons peu de soutien, je pense que la FIFA aurait pu mieux faire.»

«Nous sommes fatigués de cette situation»

«L'un de nos analystes doit venir faire le boulot médiatique, tout cela est un désastre», a-t-il regretté, ne voulant toutefois pas utiliser «d'excuses» après ce match nul frustrant, et souhaitant garder «espoir» pour les deux prochains matches. «Nous sommes fatigués de cette situation, nous avons eu de nombreux problèmes ces derniers mois, on veut juste la paix, la joie, ce sont les slogans de la FIFA, non?», a-t-il ajouté.

L'attaquant vedette de 33 ans a révélé que le président de la FIFA Gianni Infantino avait rendu visite aux joueurs dans le vestiaire. «On lui a demandé les mêmes choses (...) il veut aider, mais il y a d'autres problèmes» qui les entravent, a-t-il dit sans mentionner directement l'administration américaine.

Taremi a aussi remercié «les supporters de Los Angeles», qui ont poussé fort derrière la Team Melli. De nombreux membres de la communauté iranienne locale ont toutefois manifesté leur hostilité à la République islamique, tout en encourageant les joueurs.

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