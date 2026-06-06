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Mondial 2026 L'Iran file au Mexique, la colère contre Washington dans les bagages

ATS

6.6.2026 - 21:52

L'équipe iranienne s'est envolée samedi pour le Mexique, où se trouve son camp de base pour la Coupe du monde. Mais l'Iran a dénoncé un «traitement discriminatoire» après le refus par les Etats-Unis de délivrer des visas à certains membres de l'encadrement.

Un supporter iranien dubitatif lors d'un match de la Coupe du monde 2022 (archives).
Un supporter iranien dubitatif lors d'un match de la Coupe du monde 2022 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.06.2026, 21:52

L'avion des joueurs iraniens a décollé pour le Mexique après un stage d'entraînement de 15 jours à Antalya en Turquie, a annoncé samedi la télévision d'Etat iranienne, à quelques jours du coup d'envoi, le 11 juin, de la compétition coorganisée par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.

Les joueurs doivent arriver à Tijuana, leur camp de base pendant toute la durée de la compétition, après avoir obtenu leurs visas pour les Etats-Unis où ils doivent jouer leur premier match le 15 juin.

«Pourquoi ne dites-vous pas que les visas ont été refusés à une grande partie du personnel de direction et d'encadrement, à des conseillers techniques et d'autres personnes qui font partie intégrante de l'équipe nationale?», s'était auparavant insurgé sur X/Twitter l'ambassade d'Iran en Turquie, qualifiant ces refus de «plus haut niveau de traitement discriminatoire intentionnel» à son encontre.

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Elle répondait à une déclaration la veille de l'ambassadeur américain en Turquie, Tom Barrack, annonçant que l'équipe iranienne avait obtenu ses visas. «Les visas nécessaires à la participation de l'Iran à la Coupe du monde, y compris ceux destinés aux athlètes et au personnel d'encadrement indispensable, ont été délivrés», a renchéri samedi un responsable de l'administration américaine.

«Nous ne laisserons pas l'équipe iranienne abuser de ce système pour faire entrer clandestinement des terroristes aux Etats-Unis sous de faux prétextes», a ajouté ce responsable sous couvert d'anonymat, sans détailler. D'après l'ambassadeur iranien au Mexique, Abolfazl Pasandideh, «15 membres de l'équipe administrative et d'encadrement» sont concernés. Selon des médias iraniens à Téhéran, cela inclut le président de la fédération iranienne Mehdi Taj.

Sans manager ni attaché de presse?

«M. Trump devrait répondre à cette question: si le manager et l'attaché de presse de l'équipe ne sont pas présents, qui est censé assister à la réunion de coordination d'avant-match?», s'est interrogé dans un entretien télévisé Amir Mahdi Alavi, porte-parole de la Fédération iranienne de football, précisant qu'un courrier avait été envoyé à la FIFA.

La sélection iranienne devra, en outre, entrer et sortir des Etats-Unis le jour même de ses matchs, a déclaré samedi à Tijuana l'ambassadeur iranien au Mexique, qui s'exprimait devant la presse avant l'arrivée de l'équipe plus tard dans la journée.

«Nous pouvons entrer dans la matinée et nous devons repartir le jour même», a-t-il affirmé selon une traduction officielle en espagnol du farsi. Le porte-parole de la fédération avait pourtant indiqué auparavant que les joueurs, qui ont reçu des visas à entrées multiples, doivent arriver aux Etats-Unis un jour avant le premier match, et deux jours avant pour les rencontres suivantes.

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L'Iran a été l'un des premiers pays qualifiés pour le Mondial mais sa participation a été remise en question après le lancement de frappes israélo-américaines sur le pays le 28 février.

Les hostilités ont été interrompues par un cessez-le-feu le 8 avril, qui semble se déliter rapidement après des semaines de menaces et une reprise, ces derniers jours, des frappes tant américaines qu'iraniennes dans le Golfe. Quelques heures après avoir confirmé vendredi l'octroi de visas aux footballeurs iraniens, les Etats-Unis ont ainsi annoncé de nouveaux bombardements contre l'Iran, qui a répliqué en ciblant des pays du Golfe.

Les incertitudes quant à l'obtention de visas ont forcé la sélection à déplacer son camp de base de Tucson (Arizona) à Tijuana, au Mexique.

Premier match le 15 juin

L'équipe sera basée dans cette ville frontalière du nord-ouest pendant toute la durée du tournoi, mais ses trois rencontres de la phase de groupes sont prévues aux Etats-Unis.

L'Iran doit disputer son premier match du Mondial le 15 juin face à la Nouvelle-Zélande à Los Angeles avant d'affronter la Belgique (le 21 à Los Angeles) et l'Egypte (le 26 à Seattle).

Avant leur départ samedi, l'Iran a disputé un dernier match de préparation contre le Mali à Antalya jeudi, remporté 2-0. L'équipe avait joué une première rencontre le 29 mai, battant la Gambie 3-1.

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