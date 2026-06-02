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Mondial 2026 La Nati s'est envolée pour la Californie, sans Breel Embolo

ATS

2.6.2026 - 13:13

L'équipe de Suisse s'est envolée pour l'Amérique du Nord, où elle disputera la Coupe du monde à partir du 13 juin. Quelques supporters sont venus lui souhaiter bonne chance à l'aéroport de Zurich.

L'équipe de Suisse s'est envolée pour la Californie, sans Embolo – Gallery
L'équipe de Suisse s'est envolée pour la Californie, sans Embolo – Gallery. Murat Yakin s'est exprimé lors d'un point presse juste avant de s'envoler pour les Etats-Unis

Murat Yakin s'est exprimé lors d'un point presse juste avant de s'envoler pour les Etats-Unis

Photo: ATS

L'équipe de Suisse s'est envolée pour la Californie, sans Embolo – Gallery. Les joueurs ont pris le temps de signer des autographes avant de s'envoler

Les joueurs ont pris le temps de signer des autographes avant de s'envoler

Photo: ATS

L'équipe de Suisse s'est envolée pour la Californie, sans Embolo – Gallery. Pierluigi Tami affiche une grande sérénité avant le Mondial 2026

Pierluigi Tami affiche une grande sérénité avant le Mondial 2026

Photo: ATS

L'équipe de Suisse s'est envolée pour la Californie, sans Embolo – Gallery
L'équipe de Suisse s'est envolée pour la Californie, sans Embolo – Gallery. Murat Yakin s'est exprimé lors d'un point presse juste avant de s'envoler pour les Etats-Unis

Murat Yakin s'est exprimé lors d'un point presse juste avant de s'envoler pour les Etats-Unis

Photo: ATS

L'équipe de Suisse s'est envolée pour la Californie, sans Embolo – Gallery. Les joueurs ont pris le temps de signer des autographes avant de s'envoler

Les joueurs ont pris le temps de signer des autographes avant de s'envoler

Photo: ATS

L'équipe de Suisse s'est envolée pour la Californie, sans Embolo – Gallery. Pierluigi Tami affiche une grande sérénité avant le Mondial 2026

Pierluigi Tami affiche une grande sérénité avant le Mondial 2026

Photo: ATS

Keystone-SDA

02.06.2026, 13:13

02.06.2026, 13:23

«Nous avons eu une semaine intense, avec beaucoup d'entraînements, d'activités médiatiques et avec nos sponsors, mais nous sommes prêts», a déclaré le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami lors d'un point presse tenu dans un hôtel de l'aéroport.

Quelques supporters ont fait le déplacement à Kloten pour voir et souhaiter bon départ aux 26 joueurs sélectionnés par Murat Yakin ainsi qu'au staff de l'équipe de Suisse. Comme souvent, le capitaine Granit Xhaka a été particulièrement sollicité et a signé son lot d'autographes.

Suisse - Jordanie. La Nati engrange de la confiance avant le Mondial

Suisse - JordanieLa Nati engrange de la confiance avant le Mondial

Dimanche, la Suisse a livré son dernier match de préparation avant le départ, une victoire 4-1 face à la Jordanie à Saint-Gall. «Nous avons réalisé une bonne performance et obtenu un bon résultat. Je suis très content. C'est un bon début de préparation», s'est réjoui Tami.

Rieder et Okafor bientôt rétablis

Le sélectionneur lui a emboîté le pas avant que les Helvètes n'embarquent vers 13h00 pour un vol long-courrier en direction de Los Angeles. Ils rejoindront ensuite en bus leur camp de base situé un peu plus au sud sur la côte californienne, à San Diego.

«C'est toujours agréable de pouvoir profiter d'un tel accueil», a apprécié Murat Yakin. «Il y a de l'impatience et de l'excitation. Une fois arrivés, nous serons entièrement concentrés sur cette Coupe du monde.»

Murat Yakin se justifie. «On a voulu miser sur des valeurs sûres et des joueurs méritants»

Murat Yakin se justifie«On a voulu miser sur des valeurs sûres et des joueurs méritants»

L'entraîneur bâlois a également donné quelques nouvelles sur l'état de santé des joueurs n'ayant pas pu s'entraîner dernièrement: Noah Okafor et Fabian Rieder. «Noah et ‘Fabu’ pourront reprendre dès demain (réd: mercredi). Nous serons au complet pour notre premier entraînement», a-t-il assuré.

Embolo en stand-by

Murat Yakin n'était toutefois pas encore au courant de la mauvaise nouvelle dans le camp suisse: Breel Embolo n'a en effet pas pu partir mardi en début d'après-midi, a annoncé l'ASF. «L'autorisation ESTA de Breel Embolo était approuvée jusqu'à ce matin (ndlr, mardi matin). À 10h30, nous avons été informés qu'elle était toujours en cours d'examen», a précisé l'ASF.

Mondial 2026. Breel Embolo privé de voyage aux États-Unis pour l’instant !

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La Suisse jouera un dernier match amical contre l'Australie le samedi 6 juin à San Diego (21h00 en Suisse). Le match d'ouverture du Mondial aura lieu le jeudi 11 juin (Mexique – Afrique du Sud), tandis que les Helvètes entreront en lice le samedi 13 juin face au Qatar à Santa Clara (les deux à 21h00 en Suisse).

Mondial 2026 : une édition XXL

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La Coupe du monde 2026 se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nouveau format, 48 équipes, 104 matchs et stades gigantesques : voici pourquoi cette édition sera historique.

21.05.2026

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