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Mondial 2026 La premier place du groupe E en jeu samedi à Toronto

ATS

20.6.2026 - 06:00

La 1re place du groupe E du Mondial 2026 sera en jeu samedi dès 22h (heure suisse) à l’occasion du duel entre les vainqueurs de la 1re journée. L’Allemagne affronte la Côte d’Ivoire à Toronto. Dimanche, l'Espagne cherchera pour sa part à se relancer.

Nico Schlotterbeck et l’Allemagne ont idéalement entamé leur Coupe du monde.
Nico Schlotterbeck et l’Allemagne ont idéalement entamé leur Coupe du monde.
IMAGO/Kirchner-Media

Keystone-SDA

20.06.2026, 06:00

La «Mannschaft», qui reste sur deux grosses désillusions en Coupe du monde (élimination dès la phase de groupes en 2018 et en 2022), a entamé l'édition 2026 de manière idéale en étrillant le «Petit Poucet» Curaçao 7-1. L'équipe de Julian Nagelsmann a concédé l'égalisation à 1-1 avant de livrer un récital.

Mondial 2026 - Groupe E. L'Allemagne sans pitié avec le petit Poucet Curaçao

Mondial 2026 - Groupe EL'Allemagne sans pitié avec le petit Poucet Curaçao

La Côte d'Ivoire, de son côté, a décroché un succès poussif 1-0 face à l'Equateur pour son entrée en lice grâce à un but marqué à la 90e minute. Les Eléphants font forcément figure d'outsiders face à l'Allemagne, qui n'a subi qu'une seule défaite face à une nation africaine en Coupe du monde. C'était en 1982, lorsque l'Algérie avait créé la sensation en battant la RFA 2-1.

Le vainqueur de cet affrontement, si vainqueur il y a, sera assuré de disputer les 16es de finale. Malheur au vaincu en revanche dans l'autre match de cette poule: tous deux battus lors de la 1re journée, Curaçao et l'Equateur en découdront à Kansas City dans la nuit de samedi à dimanche (2h).

Mondial 2026 - Groupe E. La Côte d'Ivoire s'impose au bout du suspense

Mondial 2026 - Groupe ELa Côte d'Ivoire s'impose au bout du suspense

La Suède veut confirmer

Dans la poule F, la Suède tentera de confirmer son net succès (5-1) obtenu face à la Tunisie 5-1 en ouverture. Mais la tâche des Scandinaves s'annonce bien plus compliquée: ils défieront les Pays-Bas dès 19h à Houston samedi. Les Suédois valideront leur ticket pour les 16es de finale en cas de victoire.

Les Oranje doivent eux se relancer après leur nul concédé face au Japon (2-2). Des Nippons qui se retrouvent dans la même situation avant de se frotter à une Tunisie avide de revanche et désormais sous la férule de son nouveau coach Hervé Renard. Cette rencontre, programmée à Monterrey, débutera à 6h du matin heure suisse.

Mondial 2026 - Groupe F. La Suède se régale contre la Tunisie à Monterrey

Mondial 2026 - Groupe FLa Suède se régale contre la Tunisie à Monterrey

Les Saoudiens en victimes désignées

Dimanche, les projecteurs seront braqués sur Atlanta. A 18h (heure suisse), l'Espagne tentera de faire oublier son triste match nul (0-0) concédé lundi face au modeste Cap-Vert. La Roja de Luis De La Fuente, championne d'Europe en titre, se frottera à une équipe d'Arabie saoudite qui peut s'attendre à souffrir.

Mondial 2026 - Groupe H. Le Cap-Vert crée la sensation en tenant tête à l’Espagne !

Mondial 2026 - Groupe HLe Cap-Vert crée la sensation en tenant tête à l’Espagne !

Les Saoudiens avaient pour leur part créé la surprise pour leur entrée en lice dans ce groupe H en arrachant un point face à l'Uruguay (1-1). La Celeste doit donc elle aussi se relancer à l'occasion de son deuxième match, prévu dimanche soir à minuit à Miami face aux Cap-Verdiens.

Tout reste aussi à faire dans le groupe G, dont les quatre équipes affichent un point au compteur. La Belgique et l'Egypte, qui ont fait 1-1 lundi, demeurent favoris. Les Diables Rouges se mesureront à l'Iran dimanche à 21h, alors que les Pharaons se frotteront à la Nouvelle-Zélande dans la nuit de dimanche à lundi (à 3h).

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03.06.2026

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