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Mondial 2026 Neymar bientôt de retour ? Sa blessure «évolue bien»

ATS

9.6.2026 - 09:24

La blessure au mollet droit de la star du Brésil Neymar «évolue bien», a indiqué lundi la Confédération brésilienne de football (CBF). Elle n'a toutefois pas précisé s'il allait participer au premier match de la Seleçao au Mondial, samedi contre le Maroc.

La blessure au mollet de Neymar «évolue bien», a indiqué lundi la CBF.
La blessure au mollet de Neymar «évolue bien», a indiqué lundi la CBF.
IMAGO/Latin Sport Images

Keystone-SDA

09.06.2026, 09:24

Le meilleur buteur de l'histoire des quintuples champions du monde (79 buts) a passé lundi une IRM qui a livré des résultats «dans les paramètres attendus», selon la CBF. L'attaquant n'a pas participé à l'entraînement collectif lundi après-midi. Il s'est cantonné à du travail musculaire en salle de sport.

Le numéro 10, blessé fin mai, n'a pas joué depuis et sa présence sur le terrain est incertaine pour l'entrée en lice du Brésil contre le Maroc, samedi à East Rutherford (New Jersey) pour le compte du groupe C. Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a déclaré vendredi qu'il espérait que Neymar, 34 ans, puisse réintégrer l'entraînement collectif cette semaine.

Neymar dispute avec le Brésil sa quatrième Coupe du monde, après plus de deux ans d'absence en équipe nationale. Il s'était gravement blessé à un genou lors de son dernier match avec la Seleçao, en octobre 2023.

Mondial 2026. Après l'incertitude : Neymar sera de la partie avec le Brésil !

Mondial 2026Après l'incertitude : Neymar sera de la partie avec le Brésil !

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