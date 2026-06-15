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Mondial 2026 - Groupe E La Côte d'Ivoire s'impose au bout du suspense

ATS

15.6.2026 - 03:58

Dans le groupe E, la Côte d'Ivoire s'est imposée 1-0 face à l'Equateur pour son entrée en lice dans le Mondial 2026 dimanche à Philadelphie. Amad Diallo a libéré les Eléphants à la 90e.

Les Eléphants ont engrangé un précieux succès dans le groupe E.
Les Eléphants ont engrangé un précieux succès dans le groupe E.
ats

Keystone-SDA

15.06.2026, 03:58

15.06.2026, 08:00

Agé de 23 ans, l'attaquant de Manchester United, sorti du banc à l'heure de jeu, a délivré les siens d'une frappe du gauche légèrement dévissée à l'entrée de la surface, bien servi par l'ailier Wilfried Singo. Auparavant, la barre transversale a été touchée trois fois – par l'Equateur deux fois et les Ivoiriens une fois – dans un Lumen Stadium quasiment plein (68'274 spectateurs).

Devant un public largement acquis à sa cause, l'équipe sud-américaine a été proche de mener à la demi-heure de jeu quand John Yeboah (23e) puis Alan Minda (30e) ont trouvé la transversale. A l'inverse, les Ivoiriens, dominés dans l'entrejeu pendant la première période, se sont réveillés dans le temps additionnel avec les tentatives de Bazoumana Touré et de Nicolas Pepe.

Face à l'Allemagne le 20 juin

En seconde période, Elye Wahi a trouvé la transversale à la réception d'une passe de Yan Diomandé (51e). L'Equateur s'est également procuré une belle occasion, mais la frappe de Gonzalo Plata a été repoussée par le gardien Yahia Fofana (68e). Les Eléphants peuvent ainsi rêver d'accéder à la phase à élimination directe pour la première fois de leur histoire.

Les Ivoiriens rejoignent en tête du groupe l'Allemagne, prétendante habituelle au titre, qui a été sans pitié face au néophyte Curaçao étrillé 7-1 plus tôt dans l'après-midi. Ils iront défier la Mannschaft le 20 juin à Toronto, tandis que la «Tri» se déplacera à Kansas City pour soigner sa différence de but contre Curaçao.

Mondial 2026 - Groupe E. L'Allemagne sans pitié avec le petit Poucet Curaçao

Mondial 2026 - Groupe EL'Allemagne sans pitié avec le petit Poucet Curaçao

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