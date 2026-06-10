Une sélection a dû modifier son maillot en urgence

La FIFA a demandé à la sélection d'Haïti de modifier son maillot pour la Coupe du monde, a indiqué mercredi l'équipementier Saeta. Car certains visuels pouvaient «donner lieu à des interprétations différentes».

Plusieurs médias relaient un communiqué de Saeta, l'équipementier de la sélection d'Haïti.

Saeta indique avoir été contacté par la FIFA pour modifier le maillot des Grenadiers. En cause, l'illustration à la bataille de Vertières qui a marqué l'achèvement de la guerre… pic.twitter.com/xI6SEXktcm — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝗕𝗼𝗮𝘀 (@nicolas_vilas) June 10, 2026

Keystone-SDA ATS

«Conformément à l'examen de la FIFA et à la réglementation en matière d'équipement, nous avons mis en oeuvre avec succès les modifications demandées afin de garantir que l'équipe soit parfaitement prête», a indiqué l'équipementier sur Instagram, sans préciser explicitement quels motifs ont posé problème à l'instance.

Ce maillot visait à célébrer «la fierté, la résilience et l'esprit du peuple haïtien», a simplement décrit Saeta, et «le projet final présenté par Saeta» à la FIFA «se voulait un hommage aux hommes et aux femmes qui contribuent chaque jour à l'avenir d'Haïti et ne visait en aucun cas à constituer une prise de position politique».

Or, «au cours du processus d'examen, la FIFA a estimé que certains éléments visuels pouvaient donner lieu à des interprétations différentes», demandant que «des modifications soient apportées».

Contacté mercredi, le sélectionneur Sébastien Migné n'avait pas donné suite dans l'immédiat.

Pour son retour à la Coupe du monde pour la première fois depuis 1974, Haïti entrera en lice face à l'Ecosse le 13 juin à Boston, avant d'affronter le Brésil le 19 juin à Philadelphie, puis le Maroc le 24 juin à Atlanta.