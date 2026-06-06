  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial 2026 Une gorgée de bon sens : la FIFA revient sur l'interdiction des bouteilles d'eau !

ATS

6.6.2026 - 07:26

La FIFA a annoncé vendredi qu'elle autorisait de nouveau les spectateurs à apporter une bouteille d'eau en plastique dans les stades du Mondial 2026.

Keystone-SDA

06.06.2026, 07:26

06.06.2026, 09:18

L'instance les avait interdites quelques jours plus tôt pour des raisons de sécurité.

La FIFA invoque la sécurité. Coupe du monde: impossible d’apporter sa bouteille d’eau au stade

La FIFA invoque la sécuritéCoupe du monde: impossible d’apporter sa bouteille d’eau au stade

Cette interdiction avait suscité de fortes critiques, alors que plusieurs stades se situent dans des zones de chaleur estivale extrême, aggravée par une humidité étouffante.

«Tous les fans seront autorisés à apporter une bouteille d'eau en plastique, scellée et d'une contenance de 590 ml, pour n'importe quel match du Mondial aux Etats-Unis et au Canada», a affirmé Heimo Schirgi, le chef des opérations de la Coupe du monde, sur le compte X de l'instance internationale.

«Risques pour la sécurité»

Les gourdes en plastique dur restent en revanche interdites car elles posent «des risques pour la sécurité», a ajouté le dirigeant.

Coupe du monde 2026

Du 11 juin au 19 juillet, le monde entier vibrera au rythme de la Coupe du monde de football.  Pour la première fois, 48 nations rêvent de décrocher le trophée le plus prestigieux du football. 
Avec ses envoyés spéciaux sur place, blue News te fait vivre l'événement au plus près : actualités en direct, coulisses, analyses, vidéos, résultats et moments forts de cette Coupe du monde XXL.

KEYSTONE

La FIFA avait modifié mardi son «code de conduite dans les stades» concernant les récipients interdits dans les 16 enceintes de la compétition. Il prohibait «les bouteilles d'eau réutilisables», autorisées jusque-là et qui pouvaient être remplies dans les fontaines à eau gratuites, obligeant les fans à acheter leur bouteille dans les boutiques des parraineurs de l'instance.

Dans un récent rapport, des climatologues ont indiqué qu'une «chaleur éprouvante» pourrait affecter un quart des matches du Mondial 2026, y compris la finale dans le New Jersey le 19 juillet. A Houston et Dallas, la température en plein été avoisine souvent les 40°C, avec une forte humidité.

Mondial 2026 : une édition XXL

Mondial 2026 : une édition XXL

La Coupe du monde 2026 se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nouveau format, 48 équipes, 104 matchs et stades gigantesques : voici pourquoi cette édition sera historique.

21.05.2026

Les plus lus

Pour l'administration Trump, la justice n'a pas son mot à dire sur la salle de bal
L'amour de la population suisse pour la randonnée ne faiblit pas
Réservation d'hôtels : Berne note une hausse des messages frauduleux sur Whatsapp
Un plongeur tué par un requin sur la côte ouest de l'Australie
Aux quatre coins du pays, où trouver les fan zones pour encourager la Nati ?
La NASA ordonne aux astronautes d’évacuer la Station spatiale internationale