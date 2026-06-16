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Mondial 2026 - Groupe I Doublé de Mbappé, les Bleus dominent le Sénégal 3-1

ATS

16.6.2026 - 23:07

La France a bien commencé son Mondial. Favoris du groupe I, les Bleus ont dominé le Sénégal 3-1 à East Rutherford dans la banlieue de New York, avec un doublé de Mbappé.

,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

16.06.2026, 23:07

16.06.2026, 23:23

La blessure de 2002 est effacée. Pas de mauvaise surprise cette fois et une équipe de France solide, même si la réduction du score sénégalaise de la 95e par le jeune Mbaye a pu crisper certains. Seulement dans l'enchaînement, Kylian Mbappé a sorti une frappe parfaite de 25 m pour redonner de l'air à ses couleurs.

Avant ce tourbillon émotionnel, la première mi-temps aurait pu servir de traitement pour les personnes incapables de trouver le sommeil. Et ce n'est bien entendu par la faute du Sénégal, mais bien de la France et sa constellation de stars. Le quatuor magique Doué-Dembelé-Mbappé-Olise a été terriblement brouillon, surtout la vedette du Real.

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Les Sénégalais auraient même pu créer la surprise via Ismaila Sarr dans le temps additionnel de la première mi-temps, mais le joueur de Crystal Palace a expédié le ballon au-dessus du but de Maignan.

Didier Deschamps a dû se montrer persuasif, car les Tricolores ont montré un autre visage en deuxième période. A la 53e, c'est Michael Olise qui a testé les réflexes d'Edouard Mendy. Plus entreprenant, Mbappé a été au centre d'une action litigieuse autour de la 60e. Fauché par Mané dans la surface, l'attaquant du Real s'est retrouvé au sol et l'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas penalty. Après avoir visionné la VAR, l'arbitre irano-australien de 48 ans est resté droit dans ses bottes, expliquant que c'est le joueur français qui avait initié le contact.

Mais «Kiks» s'est vengé. A la 66e, Michael Olise a sorti une merveille de passe pour son leader qui n'a pas manqué l'offrande pour inscrire son 13e but en Coupe du monde. Le 14e suivra à la 96e. Le Parisien dépasse Just Fontaine et Leo Messi, et rejoint Gerd Müller. Ne restent devant lui que Ronaldo (15) et Miroslav Klose (16). L'ancien joueur du PSG est en revanche le numéro un en équipe de France avec 58 réussites, soit une de plus qu'Olivier Giroud.

A la 82e, les Sénégalais ont vu Bradley Barcola, fraîchement entré, les prendre de vitesse pour un 2-0 imparable. Et même sans le 3-1 de Mbappé, ce but aurait été décisif.

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