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«Tu ne seras pas seul» La lettre poignante de la veuve de Diogo Jota à Andy Robertson

Clara Francey

9.6.2026

À la veille de la Coupe du monde, Rute Cardoso, la veuve de Diogo Jota, a adressé une émouvante lettre à Andy Robertson, qui s’apprête à faire ses débuts dans la compétition planétaire avec l’Ecosse. Les deux hommes, coéquipiers à Liverpool, avaient noué une forte amitié.

Rédaction blue Sport

09.06.2026, 16:26

Près d’un an après la disparition tragique de son ami Diogo Jota, Andy Robertson s’apprête à découvrir la Coupe du monde. Un moment historique pour l’Écosse, absente de la compétition depuis 28 ans, et un moment chargé d’émotion pour le défenseur écossais, qui rêvait de partager ce Mondial 2026 avec son ami et ancien coéquipier à Liverpool.

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Avant son départ pour l'Amérique du Nord, Robertson a reçu une lettre émouvante de Rute Cardoso, la veuve du joueur portugais. «Andy, je t’écris avec le cœur rempli d’amour et de gratitude », commence la jeune mère de famille. «Diogo parlait souvent de toi, de l’amitié que vous aviez construite, des batailles que vous aviez menées ensemble, des défis, des fous rires, des conversations que vous aviez à propos du football et de vos rêves.»

«La Coupe du monde était l’un de ses rêves. (...) Quand j’ai entendu ce que tu as dit après la qualification de l’Écosse, j’ai réalisé que Diego n’avait jamais vraiment quitté le terrain. En atteignant ce rêve et en partant à la Coupe du monde, tu ne seras pas seul, tu emporteras son rêve avec toi.»

Un message bouleversant qui a touché profondément le capitaine écossais. «Je ne vais pas jouer seulement pour moi, je jouerai pour nous deux», a ssuré Robertson.

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