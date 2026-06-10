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«Pour une très bonne raison» La Maison Blanche justifie l'exclusion de l’arbitre somalien

ATS

10.6.2026 - 07:21

Le patron de l'équipe de la Maison Blanche chargée de l'organisation du Mondial, Andrew Giuliani, a assuré mardi que le refoulement d'un arbitre somalien était motivé par «de bonnes raisons».

Andrew Giuliani s'est justifié dans l'affaire de l'arbitre somalien.
Andrew Giuliani s'est justifié dans l'affaire de l'arbitre somalien.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.06.2026, 07:21

10.06.2026, 08:14

L'arbitre somalien Omar Artan, bien que titulaire d'un visa d'entrée aux Etats-Unis, a été refoulé samedi à son arrivée, la FIFA ayant ensuite annoncé qu'il n'officierait pas durant la compétition. «Jusqu'à présent, 35 équipes ont pu entrer aux Etats-Unis. Aucun joueur ni entraîneur ne s'est vu interdire l'accès», a déclaré M. Giuliani lors d'une discussion organisée par le groupe de réflexion Atlantic Council à Washington.

«Il y a eu des responsables qui se sont vu interdire l'entrée et pour de bonnes raisons», a-t-il affirmé, évoquant la nécessité d'empêcher «des acteurs malveillants de venir dans le pays sous couvert de la Coupe du monde» de football, qui débute jeudi.

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«Il y a eu un arbitre qui n'a pas été admis. Je ne peux pas entrer dans les détails mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était pour une très bonne raison», a assuré le responsable de la Maison Blanche, faisant état de discussions avec le ministre de la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, et le chef de la police aux frontières (CBP).

La CBP a justifié le refoulement d'Omar Artan par des «problèmes liés à la vérification de ses antécédents».

Un responsable du Département d'Etat américain a cependant déclaré mardi soir à l'AFP que l'arbitre était «lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes», ce qui «rendait le voyageur inéligible à l'entrée» sur le sol américain.

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«Il y a des gens qui prétendent être des entraîneurs»

De leur côté, une quinzaine de membres de l'encadrement de la sélection iranienne se sont vu refuser des visas américains. «Tout le personnel d'entraînement de l'équipe iranienne peut entrer. Il y a des responsables iraniens qui ne peuvent pas entrer, là encore pour de très bonnes raisons», a ajouté M. Giuliani, sans autre précision.

«Comme vous pouvez l'imaginer, il y a des gens qui prétendent être des entraîneurs mais ne le sont peut-être pas», a-t-il poursuivi, évoquant notamment la possible présence parmi eux de personnes «travaillant directement avec les Gardiens de la Révolution», l'armée idéologique de la République islamique.

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