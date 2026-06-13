La Suisse lance son tournoi samedi (21h en Suisse) à Santa Clara avec l'espoir de débuts positifs. Tout autre résultat qu'une victoire serait considéré comme un faux départ.

Denis Zakaria : «On va tout donner pour amener la Suisse là où elle n'a jamais été» À quelques jours du coup d’envoi du Mondial 2026, le milieu de terrain genevois Denis Zakaria se confie au micro de blue Sport sur les ambitions de la Nati. L’interview intégrale est à découvrir sur blue Zoom dès le lundi 8 juin à 20h05. 05.06.2026

Keystone-SDA ATS

Après un dernier match de préparation n'ayant apporté que peu de certitudes il y a une semaine contre l'Australie, l'équipe de Suisse a l'occasion parfaite de lancer son tournoi sur une note positive face au petit poucet du groupe.

Si quelques tensions ont semblé parcourir la Nati après le coup de gueule passé par Granit Xhaka devant les médias concernant l'état d'esprit de l'équipe, elles semblent déjà être de l'histoire ancienne. Denis Zakaria a en effet affirmé jeudi qu'il n'y avait «aucune agitation» et «rien de négatif» autour de la sélection.

Face au Qatar, qui se présente avec les armes les plus faibles de ce groupe B sur le papier, le résultat ne sera pas le seul juge de l'entrée en matière des Suisses. Après une prestation en demi-teinte face à l'Australie, il s'agira de définitivement trouver ses marques.

Premier test pour le Brésil

Contrairement à la Suisse, le Mondial commence fort pour le Brésil. Les hommes de Carlo Ancelotti vivront un premier gros test face au Maroc (minuit en Suisse), demi-finaliste il y a quatre ans et champion d'Afrique en titre après le dénouement controversé de la finale perdue sur le terrain face au Sénégal.

Blessé fin mai, la présence de la star Neymar pour ce premier match est grandement improbable. L'ailier de Barcelone Raphinha est, avec l'attaquant du Real Madrid Vinícius Jr, l'un des grands espoirs des quintuples champions du monde pour mettre fin à une disette de titres mondiaux depuis 2002.

L'autre rencontre de ce groupe C verra s'affronter Haïti et l'Ecosse (3h en Suisse). La qualification pour la Coupe du monde du petit pays des Caraïbes a déjà tout du conte de fée, mais les Grenadiers n'ont pas l'intention de s'en contenter: ils espèrent désormais marquer les esprits.

Finalement, la dernière rencontre de la soirée opposera l'Australie à la Turquie (6h en Suisse), pour le compte du groupe D, complété par les Etats-Unis et le Paraguay.