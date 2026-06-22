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La presse sort la sulfateuse Une Belgique «au point mort» et un De Bruyne «has been» étrillés

ATS

22.6.2026 - 13:39

«Même pas capables de battre l'Iran ! De Bruyne has been !» La presse belge a fustigé lundi le piètre match nul des Diables Rouges contre la sélection iranienne, pour leur seconde rencontre du Mondial.

Kevin De Bruyne et ses coéquipiers ont été vivement critiqués par la presse belge après le deuxième match nul des Diables Rouges dans ce Mondial.
Kevin De Bruyne et ses coéquipiers ont été vivement critiqués par la presse belge après le deuxième match nul des Diables Rouges dans ce Mondial.
IMAGO/STEINSIEK.CH
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

22.06.2026, 13:39

Tant les attaquants que le sélectionneur Rudi Garcia font les frais des commentaires négatifs de part et d'autre de la frontière linguistique, en Flandre et côté francophone.

«Honteux», titre en Une le journal flamand Het Laatste Nieuws (HLN), soulignant qu'après le 1-1 concédé contre l'Egypte, «de faibles Diables Rouges» se sont heurtés à l'Iran pourtant à leur portée sur le papier.

Mondial 2026 - Groupe G. La Belgique se casse les dents sur la défense iranienne

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Sur son site, HLN s'amuse avec l'intelligence artificielle pour grisonner la barbe et les tempes de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Les photos transformées sont censées décrire «la maison de retraite» à laquelle ressemble la sélection belge au Mondial américain.

Dimanche en Californie, les Belges ont manqué d'une étincelle offensive face à des Iraniens combatifs (0-0). Romelu Lukaku, cette fois titulaire, s'est montré emprunté, tandis que Kevin De Bruyne, autre moitié du tandem vedette des Diables, a manqué de tranchant.

Kevin De Bruyne, un «acteur has been»

«On avait espéré que Kevin De Bruyne sorte enfin du lot. Mais il aurait juste mérité de sortir tout court», ironise le journal La Libre Belgique en pages intérieures.

«Sur une pure logique sportive, Rudi Garcia devait le remplacer après 45 premières minutes bien tristes pour un joueur d'un tel niveau. KDB ressemble de plus en plus à un acteur has been qui accepte n'importe quel rôle pour continuer à exister à Hollywood», étrille le quotidien.

«Les Diables au point mort», renchérit Le Soir, autre référence de la presse francophone, affichant en première page un Kevin De Bruyne dépité, levant les bras en l'air.

La bourde du défenseur Nathan Ngoy, expulsé à la 66e minute, a fait «partir en fumées les ambitions» de victoire, relève aussi le journal. Le défenseur a raté une passe en retrait facile en direction de son gardien et a commis la faute en position de dernier défenseur sur Mehdi Taremi, à une quarantaine de mètres des cages.

Même si l'Iran n'a pas réussi à profiter de sa supériorité numérique, la déception est grande pour les observateurs belges. Après leur 1-1 inaugural contre l'Egypte, les Diables rouges se retrouvent dans une position instable dans leur groupe G avec deux points, avant un match de la peur décisif face à la Nouvelle-Zélande dans la nuit de vendredi à samedi.

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