Le ministère de la Jeunesse et des Sports de la Somalie a défendu mardi «l'intégrité» de l'arbitre somalien Omar Artan, l'assurant de son «soutien indéfectible». Il avait été refoulé samedi à son entrée aux Etats-Unis alors qu'il devait officier durant la Coupe du monde.

Omar Artan a été refoulé à son entrée aux Etats-Unis alors qu'il devait officier durant le Mondial. IMAGO/PRESSE SPORTS

Keystone-SDA ATS

Malgré d'«intenses démarches diplomatiques et des négociations avec les autorités compétentes du gouvernement des États-Unis et de la FIFA, dans le but de parvenir à une résolution immédiate», «il n'a malheureusement pas été possible d'aboutir à un résultat positif», a-t-il regretté dans un communiqué.

Omar Artan a été refoulé samedi à son entrée aux Etats-Unis. La police aux frontières américaine (CBP) a expliqué à l'AFP qu'il avait été jugé «inadmissible en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents» et que l'arbitre s'était dès lors «vu refuser l'entrée sur le territoire».

Le ministère des Sports somalien a pourtant affirmé sa «pleine confiance en son intégrité, son professionnalisme et sa contribution continue au développement du football, tant en Somalie qu'à l'échelle internationale», lui manifestant son «soutien indéfectible.»

Titulaire du statut FIFA depuis 2018, Artan officie dans le championnat somalien et a été nommé meilleur arbitre de l'année par la Confédération africaine de football (CAF) en 2025.