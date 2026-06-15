La Suède a pris les commandes du groupe F dès son entrée en lice dans le Mondial 2026. Elle a surclassé la Tunisie 5-1 dimanche à Monterrey.

Les Suédois ont surclassé la Tunisie 5-1 dimanche à Monterrey. ats

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Le sélectionneur suédois Graham Potter a pu compter sur ses joueurs évoluant en Premier League pour débuter leur Coupe du monde par un solide succès. Auteur d'un doublé (7e/90e+6), le milieu de terrain de Brighton Yasin Ayari a mis les siens sur orbite, profitant d'une mauvaise sortie du portier tunisien Abdelmouhib Chamakh.

Ce dernier a encore dû s'avouer vaincu à la 30e, lorsque l'attaquant de Liverpool Alexander Isak a trouvé le petit filet au terme d'une contre-attaque foudroyante. Débordés, les Aigles se sont redonné un peu d'air peu avant la pause, lorsqu'Omar Rekik a glissé le cuir dans la cage de Kristoffer Nordfeldt d'une tête imparable (43e).

Une défense tunisienne débordée

Mais à l'heure de jeu, les Suédois ont encore parfaitement exploité les errances de la défense tunisienne. Après une récupération de balle directement dans les pieds du capitaine Ellyes Skhiri, Isak a lancé Viktor Gyökeres seul devant Chamakh, et l'attaquant d'Arsenal n'a pas tremblé pour inscrire le 3-1. A peine entré en jeu, Mattias Svanberg a porté le score à 4-1 à la 84e, avant qu'Ayari ne sale encore l'addition dans le temps additionnel.

Non qualifiée lors de la Coupe du monde en 2022, la Suède profite du match nul entre le Japon et les Pays-Bas (2-2) quelques heures auparavant pour prendre la tête du groupe. Samedi, les Nordiques affronteront les Néerlandais à Houston, tandis que les Aigles tenteront de rebondir face aux Japonais, toujours à Monterrey.