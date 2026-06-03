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Mondial 2026 La Suisse bien arrivée à San Diego avec «un siège vide, mais...»

ATS

3.6.2026 - 06:35

L'équipe de Suisse est bien arrivée en Californie mardi pour poursuivre sa préparation à la Coupe du monde (11 juin – 19 juillet). Un premier entraînement est prévu mercredi matin.

Keystone-SDA

03.06.2026, 06:35

03.06.2026, 07:50

La sélection de Murat Yakin a atterri à l'aéroport de Los Angeles peu après 16h00, heure locale, a constaté un journaliste de Keystone-ATS. Elle a ensuite rallié en bus son camp de base pour ce Mondial, un luxueux hôtel situé dans une banlieue huppée de San Diego.

Elle disputera mercredi matin (10h45, soit 19h45 en Suisse) un premier entraînement ouvert à la presse, à la San Diego Jewish Academy. Sans doute sans Breel Embolo, dont le départ a été retardé en raison d'un formulaire ESTA (Electronic System for Travel Authorization) non valide.

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L'ASF a annoncé la mauvaise nouvelle mardi avant le départ, ajoutant espérer que l'attaquant bâlois puisse rejoindre ses coéquipiers mercredi. «Un siège vide, mais pas pour longtemps», a ensuite écrit la fédération dans un post Instagram, assorti d'une photo des 25 autres joueurs au départ de Zurich.

La Suisse jouera un dernier match amical contre l'Australie samedi à San Diego (21h00 en Suisse). Le match d'ouverture du Mondial aura lieu le jeudi 11 juin (Mexique – Afrique du Sud), tandis que les Helvètes entreront en lice le samedi 13 juin face au Qatar à Santa Clara (les deux à 21h00 en Suisse).

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