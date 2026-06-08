L’aigle bicéphale revient rôder autour de la Nati, l’ASF réagit

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Xhaka et Rodriguez concernés L’aigle bicéphale revient rôder autour de la Nati, l’ASF réagit

Clara Francey

8.6.2026

Lors d’un match de baseball à San Diego samedi soir, Granit Xhaka et Ricardo Rodriguez sont apparus sur l’écran géant du stade et ont effectué le geste de l’aigle bicéphale. L’ASF a réagi auprès de blue Sport.

Les joueurs de la Nati sur l'écran géant du Petco Park.
Les joueurs de la Nati sur l'écran géant du Petco Park.
Image : Instagram.com/Mangiaandre

Rédaction blue Sport

08.06.2026, 10:25

08.06.2026, 10:41

Samedi, après le dernier match de préparation de la Suisse avant le Mondial face à l’Australie (1-1), les joueurs de la Nati ont bénéficié d’une soirée libre et ont décidé d’assister ensemble à une rencontre des San Diego Padres. Pendant le match au Petco Park, les caméras du stade ont repéré l’équipe suisse, affichée en grand sur l’écran géant sous l’intitulé «Swiss National Soccer Team».

Match amical. La préparation de la Nati s'achève sur un statu quo australien

Match amicalLa préparation de la Nati s'achève sur un statu quo australien

De bonne humeur, les joueurs ont salué les caméras, tandis que Granit Xhaka et Ricardo Rodriguez ont reproduit le geste de l’aigle bicéphale, symbole du drapeau albanais. Ce geste avait suscité une vive polémique en Suisse lors du Mondial 2018, après que Xhaka, Shaqiri et d’autres internationaux l’avaient effectué pour célébrer un but contre la Serbie. Il avait alors été interprété comme un message politique et sanctionné par une amende.

«Un salut à la communauté albanaise»

Dans une déclaration transmise à blue Sport, l’Association suisse de football (ASF) a pris position. «Déjà lors du match amical contre l’Australie, de nombreuses personnes d’origine albanaise étaient présentes dans le stade et ont soutenu bruyamment Granit (Xhaka) ainsi que l’équipe nationale suisse», écrit la fédération.

Avant de poursuivre : «Comme plusieurs autres joueurs, Granit Xhaka a pris du temps après le match pour signer des autographes et faire des selfies. Le soir, il a saisi l’occasion de saluer une nouvelle fois la communauté albanaise. Cette scène ne s’est pas déroulée sur le terrain et ne faisait pas partie du contexte sportif.»

Mondial 2026 - Groupe B. «Nous devons nous ressaisir» - Xhaka tire la sonnette d'alarme

Mondial 2026 - Groupe B«Nous devons nous ressaisir» - Xhaka tire la sonnette d'alarme

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News.

Sur le match de samedi face à l’Australie

Dan Ndoye : «Rien d’inquiétant, c’était un match de test encore»

Dan Ndoye : «Rien d’inquiétant, c’était un match de test encore»

Au micro de blue Sport, l’attaquant vaudois réagit au nul concédé par la Nati face à l’Australie (1-1) lors de son dernier match de préparation avant la Coupe du monde.

06.06.2026

Les plus lus

Violences sexuelles : le chanteur Patrick Bruel a été placé en garde à vue
Photographié avec une croix gammée sur le visage, l'acteur Hudson Williams se défend
L’aigle bicéphale revient rôder autour de la Nati, l’ASF réagit
Pierre Gasly anéanti : «Je ne vis pas pour me faire voler...»
Trump confronté à une opposition républicaine croissante
«J’ai réalisé en voyant mon père lever les bras, ça m'a frappé»