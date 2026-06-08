L’aigle bicéphale revient rôder autour de la Nati, l’ASF réagit

Lors d’un match de baseball à San Diego samedi soir, Granit Xhaka et Ricardo Rodriguez sont apparus sur l’écran géant du stade et ont effectué le geste de l’aigle bicéphale. L’ASF a réagi auprès de blue Sport.

Les joueurs de la Nati sur l'écran géant du Petco Park. Image : Instagram.com/Mangiaandre

Rédaction blue Sport Clara Francey

Samedi, après le dernier match de préparation de la Suisse avant le Mondial face à l’Australie (1-1), les joueurs de la Nati ont bénéficié d’une soirée libre et ont décidé d’assister ensemble à une rencontre des San Diego Padres. Pendant le match au Petco Park, les caméras du stade ont repéré l’équipe suisse, affichée en grand sur l’écran géant sous l’intitulé «Swiss National Soccer Team».

De bonne humeur, les joueurs ont salué les caméras, tandis que Granit Xhaka et Ricardo Rodriguez ont reproduit le geste de l’aigle bicéphale, symbole du drapeau albanais. Ce geste avait suscité une vive polémique en Suisse lors du Mondial 2018, après que Xhaka, Shaqiri et d’autres internationaux l’avaient effectué pour célébrer un but contre la Serbie. Il avait alors été interprété comme un message politique et sanctionné par une amende.

«Un salut à la communauté albanaise»

Dans une déclaration transmise à blue Sport, l’Association suisse de football (ASF) a pris position. «Déjà lors du match amical contre l’Australie, de nombreuses personnes d’origine albanaise étaient présentes dans le stade et ont soutenu bruyamment Granit (Xhaka) ainsi que l’équipe nationale suisse», écrit la fédération.

Avant de poursuivre : «Comme plusieurs autres joueurs, Granit Xhaka a pris du temps après le match pour signer des autographes et faire des selfies. Le soir, il a saisi l’occasion de saluer une nouvelle fois la communauté albanaise. Cette scène ne s’est pas déroulée sur le terrain et ne faisait pas partie du contexte sportif.»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News.

Sur le match de samedi face à l’Australie