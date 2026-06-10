L'arbitre somalien refoulé par les Etats-Unis accueilli en héros chez lui

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«Victoire à Omar !» L'arbitre somalien refoulé par les USA accueilli en héros chez lui

Clara Francey

10.6.2026

«Victoire à Omar ! Victoire à la Somalie !» des centaines soutiens de l'arbitre somalien Omar Artan l'ont accueilli mercredi en héros à Mogadiscio, quelques jours après son refoulement des Etats-Unis, où il devait officier comme arbitre du Mondial-2026.

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L'arbitre somalien Omar Artan revient à Mogadiscio après avoir été refoulé à son entrée aux États-Unis, où il devait officier lors de la Coupe du monde.

10.06.2026

Agence France-Presse

10.06.2026, 19:56

10.06.2026, 20:09

Les difficultés rencontrées par M. Artan, pourtant désigné meilleur arbitre africain l'an dernier, ont suscité l'indignation en Somalie, qui pensait pour la première fois envoyer un de ses arbitres à la Coupe du monde.

Refoulé malgré un visa valide. Refusé à la frontière américaine, l’arbitre somalien voit son rêve brisé

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En plus de la centaine de personnes rassemblées à l'aérodrome Adan Adde, des centaines de supporters l'ont ensuite accueilli en héros à un événement organisé en son honneur dans un stade de la capitale somalienne, en marge d'un match du championnat national entre Dekedaha et Heegan.

Dans les tribunes, la foule s'est levée d'un seul homme à l'arrivée de l'arbitre, flanqué de hauts responsables gouvernementaux, agitant des étendards somaliens, l'applaudissant et scandant des slogans tels que «Victoire à Omar ! Victoire à la Somalie !» avant d'entonner avec ferveur l'hymne national.

«Je n'oublierai jamais ce moment», les a remerciés, drapeau national sur les épaules, l'arbitre qui devait officier à la Coupe du monde dont le coup d'envoi est donné jeudi. «Malgré ce qui m'est arrivé, je ne suis pas découragé», avait-il plus tôt lancé à la foule venue l'accueillir à l'aéroport.

«Douloureux»

«Nous appartenons à ce pays, la Somalie, et son drapeau, dans les bons moments comme dans les mauvais. Nous devons défendre son honneur, rester fidèles à nos responsabilités et poursuivre nos efforts pour servir notre nation avec fierté (...) Je serai là à la prochaine Coupe du monde» en 2030, avait-t-il également assuré.

Omar Artan a été refoulé samedi à son arrivée à l'aéroport international de Miami (Floride). Un responsable du Département d'Etat américain a déclaré mardi soir à l'AFP que l'arbitre était «lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes», ce qui «rendait le voyageur inéligible à l'entrée» sur le sol américain.

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Au stade, Sayid Ali, l'un des arbitres du championnat somalien a expliqué à l'AFP que beaucoup comprenaient que les restrictions imposées aux détenteurs de passeports somaliens se justifiaient par des raisons politiques et sécuritaires.

«Cependant, voir ces problèmes s'étendre au sport international, et en particulier à un événement aussi important que la Coupe du Monde, est douloureux», a-t-il regretté.

«Suggérer qu'il a des liens avec le terrorisme et utiliser cela comme prétexte pour lui interdire l'entrée aux États-Unis est, à nos yeux une décision grave et injuste», a dénoncé Mustafa Mahad, un supporter. «Il a bâti son succès grâce à son travail acharné».

«Eclaircissements»

Mardi, le gouvernement somalien a défendu l'«intégrité» de M. Artan, tandis que l'opposition critiquait abondamment l'administration du président Donald Trump, qui a lui-même multiplié les assauts verbaux contre la Somalie - il l'a notamment qualifiée de «pays pourri» -, et la Fifa pour n'avoir pas soutenu son arbitre.

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Le ministère des Affaires étrangères a promis mercredi qu'il continuerait «de dialoguer avec les partenaires concernés afin d'obtenir des éclaircissements supplémentaires sur cette affaire et de préserver la dignité et les droits de ses citoyens.»

Dans un entretien téléphonique accordé mardi au New York Times depuis Istanbul, où il a été renvoyé, l'arbitre somalien, âgé de 34 ans, a indiqué qu'il ignorait les raisons pour lesquelles il avait été interdit d'entrée sur le territoire des Etats-Unis.

Omar Artan a raconté avoir été interrogé pendant 11 heures avant d'être emmené vers une cellule de rétention où il a été détenu pendant plusieurs heures puis embarqué à bord d'un vol retour pour Istanbul.

«J'avais les bons documents, j'avais tout, j'avais le bon visa», a-t-il noté, faisant part de sa déception. «Je ne suis qu'un arbitre qui tentait de vivre son rêve, le plus grand rêve de ma vie, participer à la Coupe du monde.»

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