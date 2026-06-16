Mesure choc : l'Argentine a transmis aux autorités américaines les noms de milliers de parents n'ayant pas réglé la pension alimentaire de leurs enfants afin qu'ils soient privés d'accès aux stades durant la Coupe du monde.

Si no cumplen con sus hijos, tampoco entran a la cancha.



En la Ciudad hace un año que prohibimos el ingreso de deudores alimentarios a estadios y espectáculos masivos. Ahora, en un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, sumamos nuestra base de datos al programa Tribuna… pic.twitter.com/Gb6TSJV3HN — Jorge Macri (@jorgemacri) May 26, 2026

Rédaction blue Sport Clara Francey

Depuis un peu plus d'un an, la Ville de Buenos Aires et treize provinces argentines interdisent l’accès aux matches de football, concerts et autres grandes manifestations aux personnes présentant des arriérés de pension alimentaire. Des contrôles d'identité sont ainsi effectués à l'entrée des stades afin d'identifier les supporters en infraction.

Les autorités argentines ont souhaité étendre cette mesure à la Coupe du monde. Comme le révèle le quotidien argentin «La Nación», elles ont donc transmis avant le coup d'envoi de la compétition les noms de 13'000 parents fichés à l'administration américaine afin de les empêcher d'assister aux matches de l'Albiceleste.

«Quiconque ne respecte pas une obligation aussi fondamentale que celle de subvenir aux besoins de ses enfants doit en subir les conséquences», avait écrit sur X le maire de Buenos Aires, Jorge Macri, au moment de dévoiler cette collaboration inédite.

Lionel Messi et ses coéquipiers lanceront leur Coupe du monde dans la nuit de mardi à mercredi (03h00, heure suisse) face à l'Algérie à Kansas City.