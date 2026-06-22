Le fair-play a-t-il été bafoué par l’Uruguay face au Cap-Vert ?

Scène curieuse dans la nuit de dimanche à lundi au Mondial : un joueur uruguayen a apporté son aide à un adversaire cap-verdien, avant de l'abandonner alors que son équipe s’apprêtait à marquer. Un comportement qui a suscité l’incompréhension.

Mondial 2026 : le but uruguayen entaché d’un geste anti-sportif Une scène surréaliste s'est déroulée dimanche au Mondial : le joueur uruguayen Federico Viñas est venu en aide au Cap-Verdien Telmo Arcanjo, victime de crampes, puis l'a laissé au sol avant que son équipe égalise juste derrière. 22.06.2026

DPA dpa

Une scène insolite lors du match de Coupe du monde entre l'Uruguay et le Cap-Vert (2-2) a suscité de vives réactions dans la nuit de dimanche à lundi. Alors que le score était de 0-1 en faveur de l’équipe africaine, l'attaquant uruguayen Federico Viñas a aidé son adversaire Telmo Arcanjo, qui gisait au sol, victime d'une crampe. Un geste sportif, en apparence.

Mais lorsque Viñas a vu que son équipe se créait une occasion de but prometteuse, il a tout simplement laissé le joueur du Cap-Vert à terre et s’est précipité dans la surface de réparation. C’est précisément sur cette attaque, à la 44e minute, que Maxi Araujo est parvenu à égaliser (1-1). «Mon adversaire avait besoin de moi, mais mon équipe avait encore plus besoin de moi», a déclaré Viñas après coup pour justifier son comportement.

L'entraîneur du Cap-Vert en colère

Ce geste n’a pas vraiment été du goût de Bubista, sélectionneur du Cap-Vert. «Cette scène m’a rendu furieux», a-t-il déclaré. «Car Marcelo Bielsa (ndlr : l’entraîneur de l’Uruguay) nous montre l’exemple du fair-play à chaque conférence de presse et à chaque match. C’est de lui que nous avons tous appris ce que signifie le fair-play.»

En 2019, Bielsa s’était vu décerner le prix du fair-play de la FIFA. Il avait ainsi ordonné à son équipe de l’époque, Leeds United, de laisser l’adversaire, Aston Villa, marquer un but sans opposer de résistance. Leeds venait de marquer juste avant, alors qu’un joueur de Villa, blessé, gisait au sol.

Après le match de la Coupe du monde à Miami, Bubista a, selon ses propres dires, immédiatement demandé à son homologue uruguayen pourquoi il n’avait rien fait cette fois-ci. Il n’a apparemment pas obtenu de réponse.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

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