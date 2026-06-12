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Carnet noir Le football brésilien frappé par le deuil avant de débuter le Mondial

ATS

12.6.2026 - 08:27

Deux jours avant le coup d'envoi de la Coupe du monde contre le Maroc, une triste nouvelle a frappé le monde du football brésilien.

Keystone-SDA

12.06.2026, 08:27

L'ancien défenseur Brito, champion du monde en 1970, est décédé jeudi à l'âge de 86 ans, ont annoncé la fédération et sa famille.

«Brito nous a quittés en tant que l'un des plus grands défenseurs de l'histoire du football brésilien», a déclaré le président de la fédération brésilienne, Samir Xaud. «Que son esprit combatif serve d'inspiration à nos joueurs qui participent à la Coupe du monde.»

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