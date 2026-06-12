Deux jours avant le coup d'envoi de la Coupe du monde contre le Maroc, une triste nouvelle a frappé le monde du football brésilien.
L'ancien défenseur Brito, champion du monde en 1970, est décédé jeudi à l'âge de 86 ans, ont annoncé la fédération et sa famille.
«Brito nous a quittés en tant que l'un des plus grands défenseurs de l'histoire du football brésilien», a déclaré le président de la fédération brésilienne, Samir Xaud. «Que son esprit combatif serve d'inspiration à nos joueurs qui participent à la Coupe du monde.»