Deux jours avant le coup d'envoi de la Coupe du monde contre le Maroc, une triste nouvelle a frappé le monde du football brésilien.

Hoje nos despedimos de um nome que ajudou a escrever a história do futebol brasileiro.



Brito, campeão mundial com a Seleção em 1970, e que também defendeu as cores de Vasco, Flamengo e Botafogo, deixa um legado de dedicação, talento e conquistas que seguirá vivo na memória dos… pic.twitter.com/6EfLdnJ8SD — Maracanã (@maracana) June 12, 2026

Keystone-SDA ATS

L'ancien défenseur Brito, champion du monde en 1970, est décédé jeudi à l'âge de 86 ans, ont annoncé la fédération et sa famille.

«Brito nous a quittés en tant que l'un des plus grands défenseurs de l'histoire du football brésilien», a déclaré le président de la fédération brésilienne, Samir Xaud. «Que son esprit combatif serve d'inspiration à nos joueurs qui participent à la Coupe du monde.»