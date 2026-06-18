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Mondial 2026 - Groupe C Le Brésil devra encore patienter avant de retrouver Neymar

ATS

18.6.2026 - 17:50

Les débuts de Neymar au Mondial devront encore attendre: l'attaquant ne voyagera pas avec le Brésil et sera donc forfait pour le match de vendredi contre Haïti à Philadelphie.

Neymar forfait contre Haïti.
Neymar forfait contre Haïti.
IMAGO/Agencia EFE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

18.06.2026, 17:50

18.06.2026, 18:03

La Confédération brésilienne de football (CBF) a annoncé jeudi que Neymar, 34 ans et qui n'a plus porté le maillot de son pays depuis octobre 2023, restera dans le New Jersey où est établi le camp de base des Brésiliens «afin de tirer le meilleur parti de la phase finale de son processus de récupération».

Le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts) s'est entraîné mercredi pour la première fois sur le terrain avec ses coéquipiers, après avoir subi il y a un mois une blessure musculaire au mollet droit avec son club de Santos.

Mondial 2026. Neymar de retour à l'entraînement, ses coéquipiers le chambrent

Mondial 2026Neymar de retour à l'entraînement, ses coéquipiers le chambrent

La semaine dernière, Carlo Ancelotti espérait encore qu'il soit apte pour le choc face aux Haïtiens, pour le compte de la deuxième journée du groupe C.

Mais l'entraîneur italien et l'encadrement technique ne veulent pas précipiter un retour qui pourrait compromettre ensuite la présence du numéro 10 lors des phases plus décisives, selon la presse brésilienne.

Le Brésil cherchera à redorer son image face à Haïti, a priori la sélection la plus faible de la poule, après des débuts poussifs contre le Maroc (1-1) samedi dernier à East Rutherford, en banlieue de New York. Neymar, qui n'était pas sur la feuille de match, avait quand même suivi la rencontre avec ses coéquipiers sur le banc des remplaçants.

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