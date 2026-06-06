Le Canada a fait match nul (1-1) avec l'Irlande vendredi à Montréal pour son dernier match de préparation au Mondial. Les joueurs à la feuille d'érable figurent dans le groupe B, celui de la Suisse.

La joie de Derek Cornelius après le but du 1-0 face à l'Irlande ATS

Keystone-SDA ATS

Qualifiés d'office en tant que pays co-organisateur, les Canadiens ont achevé par un score partagé leur dernière ligne droite vers la Coupe du monde. Ils avaient triomphé dimanche dernier de l'Ouzbékistan (2-0), un autre participant au Mondial.

Rapides et offensifs, ils ont ouvert le score sur un corner de Stephen Eustaquio dévié par le défenseur irlandais Jake O'Brien dans son propre but (23e). L'Irlande a égalisé sur un penalty de Troy Parrott d'abord repoussé par le gardien canadien Maxime Crépeau puis propulsé dans les filets par Chiedozie Ogbene (61e).

Groupe B abordable

Le Canada est versé dans un groupe B abordable avec la Bosnie-Herzégovine, le Qatar et la Suisse, grande favorite pour décrocher la première place. Il a pour objectif de récolter ses premiers points dans une phase finale et d'accéder à la phase à élimination directe.

L'équipe du sélectionneur Jesse Marsh entrera en lice contre la Bosnie le 12 juin à Toronto. Pour ce premier match, elle devrait toujours être privée de son capitaine, le latéral gauche du Bayern Munich Alphonso Davies (25 ans), blessé en mai et qui n'a rejoint ses coéquipiers que fin mai sans jouer les deux dernières rencontres.