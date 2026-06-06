  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Match amical Le Canada règle ses derniers réglages dans un match nul

ATS

6.6.2026 - 07:22

Le Canada a fait match nul (1-1) avec l'Irlande vendredi à Montréal pour son dernier match de préparation au Mondial. Les joueurs à la feuille d'érable figurent dans le groupe B, celui de la Suisse.

La joie de Derek Cornelius après le but du 1-0 face à l'Irlande
La joie de Derek Cornelius après le but du 1-0 face à l'Irlande
ATS

Keystone-SDA

06.06.2026, 07:22

06.06.2026, 09:10

Qualifiés d'office en tant que pays co-organisateur, les Canadiens ont achevé par un score partagé leur dernière ligne droite vers la Coupe du monde. Ils avaient triomphé dimanche dernier de l'Ouzbékistan (2-0), un autre participant au Mondial.

Mondial 2026 - Groupe B. La Suisse a une voie royale après avoir décroché le gros lot

Mondial 2026 - Groupe BLa Suisse a une voie royale après avoir décroché le gros lot

Rapides et offensifs, ils ont ouvert le score sur un corner de Stephen Eustaquio dévié par le défenseur irlandais Jake O'Brien dans son propre but (23e). L'Irlande a égalisé sur un penalty de Troy Parrott d'abord repoussé par le gardien canadien Maxime Crépeau puis propulsé dans les filets par Chiedozie Ogbene (61e).

Groupe B abordable

Le Canada est versé dans un groupe B abordable avec la Bosnie-Herzégovine, le Qatar et la Suisse, grande favorite pour décrocher la première place. Il a pour objectif de récolter ses premiers points dans une phase finale et d'accéder à la phase à élimination directe.

Mondial 2026. Adversaire de la Suisse, le Canada dévoile sa liste

Mondial 2026Adversaire de la Suisse, le Canada dévoile sa liste

L'équipe du sélectionneur Jesse Marsh entrera en lice contre la Bosnie le 12 juin à Toronto. Pour ce premier match, elle devrait toujours être privée de son capitaine, le latéral gauche du Bayern Munich Alphonso Davies (25 ans), blessé en mai et qui n'a rejoint ses coéquipiers que fin mai sans jouer les deux dernières rencontres.

Mondial 2026 : une édition XXL

Mondial 2026 : une édition XXL

La Coupe du monde 2026 se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nouveau format, 48 équipes, 104 matchs et stades gigantesques : voici pourquoi cette édition sera historique.

21.05.2026

Les plus lus

Réservation d'hôtels : Berne note une hausse des messages frauduleux sur Whatsapp
Pour l'administration Trump, la justice n'a pas son mot à dire sur la salle de bal
Cyberattaque : Ruag a payé une rançon à des pirates informatiques
Une qualifiée face à une «teenager» : deux novices pour un premier sacre
Le nouvel avion de combat high-tech de Trump repéré pour la première fois
La NASA ordonne aux astronautes d’évacuer la Station spatiale internationale