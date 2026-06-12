Le Canada a refusé d'accorder son visa au footballeur ghanéen Thomas Partey, accusé de viol en Grande-Bretagne où il sera jugé en 2027. La FIFA l'a annoncé vendredi.

Visé par des accusations de viol, Partey bloqué à Boston. ats

Keystone-SDA, Keystone-ATS ATS

«La FIFA peut confirmer que le joueur Thomas Partey ne pourra voyager de Boston, où est basée la sélection ghanéenne, au Canada pour le premier match contre le Panama mercredi 17 juin, car sa demande de visa a été refusée par le gouvernement canadien», a indiqué la FIFA dans un communiqué, précisant qu'elle n'était pas