Paré de son maillot vert de la sélection du Mexique, Merlin, le canard devenu mascotte non officielle de la Coupe du monde 2026, a été reçu lundi par la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum.

Canard-mascotte du Mexique, Merlin a été reçu lundi par la présidente mexicaine. ATS

Keystone-SDA, Keystone-ATS ATS

La célébrité du palmipède est montée en flèche dans le pays co-organisateur du Mondial 2026 quand des vidéos de Merlin marchant au milieu des supporters sous le regard de sa propriétaire vendeuse ambulante, sont devenues virales sur les réseaux sociaux, dont celui de la sélection mexicaine.

🦆😍 Meet Merlin the duck - Mexico's World Cup 'ambassador'.



People can't get enough of him waddling around Mexico City in the team's jersey and custom socks.



The official Fifa mascot in Mexico may be Zayu the jaguar… but Merlin has clearly stolen the show. Sorry, Zayu.



🎧… pic.twitter.com/j45kQMVyie — BBC World Service (@bbcworldservice) June 20, 2026

Le canard qui a conquis le Mexique

L'image et le nom de Merlin, qui a été ommé «ambassadeur» de la FIFA, seront des marques déposées auprès de l'institut de la propriété intellectuelle, a indiqué sa propriétaire, Karla Ivette Gómez, accompagnée de ses deux enfants.

«Nous allons les aider à faire en sorte que cette notoriété qu'ils ont acquise (...) se traduise par une amélioration de leur qualité de vie», a déclaré la présidente à l'ouverture de sa conférence de presse quotidienne, s'approchant timidement d'un Merlin impassible devant les caméras.

Une mascotte devenue phénomène national

C'est le troisième canard de la famille Gomez. Une cliente leur a offert Merlin, nommé ainsi en hommage à l'Enchanteur de la légende arthurienne, après la mort du précédent.

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