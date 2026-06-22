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Nouvelle icône du Mondial 2026 Le canard Merlin reçu par la présidente du Mexique

ATS

22.6.2026 - 18:10

Paré de son maillot vert de la sélection du Mexique, Merlin, le canard devenu mascotte non officielle de la Coupe du monde 2026, a été reçu lundi par la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum.

Canard-mascotte du Mexique, Merlin a été reçu lundi par la présidente mexicaine.
Canard-mascotte du Mexique, Merlin a été reçu lundi par la présidente mexicaine.
ATS
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

22.06.2026, 18:10

22.06.2026, 18:29

La célébrité du palmipède est montée en flèche dans le pays co-organisateur du Mondial 2026 quand des vidéos de Merlin marchant au milieu des supporters sous le regard de sa propriétaire vendeuse ambulante, sont devenues virales sur les réseaux sociaux, dont celui de la sélection mexicaine.

Le canard qui a conquis le Mexique

L'image et le nom de Merlin, qui a été ommé «ambassadeur» de la FIFA, seront des marques déposées auprès de l'institut de la propriété intellectuelle, a indiqué sa propriétaire, Karla Ivette Gómez, accompagnée de ses deux enfants.

«Nous allons les aider à faire en sorte que cette notoriété qu'ils ont acquise (...) se traduise par une amélioration de leur qualité de vie», a déclaré la présidente à l'ouverture de sa conférence de presse quotidienne, s'approchant timidement d'un Merlin impassible devant les caméras.

Une mascotte devenue phénomène national

C'est le troisième canard de la famille Gomez. Une cliente leur a offert Merlin, nommé ainsi en hommage à l'Enchanteur de la légende arthurienne, après la mort du précédent.

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10.06.2026

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