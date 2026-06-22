Le Cap-Vert a écrit une nouvelle page de son histoire en Coupe du monde dimanche à Miami. Il a marqué ses premiers buts en tenant tête (2-2) à l'Uruguay qui réalise une nouvelle contre-performance.

Les Cap-Verdiens ont à nouveau livré une grande performance face à l'Uruguay. KEYSTONE

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La 64e nation au classement FIFA, héroïque dans ce match, a ouvert le score par Kevin Pina (21e) et égalisé par Hélios Varela (61e) alors que Maxi Araujo (44e) et Agustin Canobbio (45e+6) avaient marqué pour la Celeste. L'Uruguay, deuxième du groupe H à égalité avec son adversaire du jour, devra absolument éviter la défaite face à l'Espagne, favorite de la poule, pour espérer voir les 16es de finale.

Un rêve de qualification que le Cap-Vert réalisera à coup sûr s'il remporte son dernier match de groupe vendredi prochain à Houston face à la faible Arabie saoudite.

Araujo, buteur et passeur

Dominateurs à l'entame du match, les Urugayens ont été surpris sur un coup franc lointain du milieu cap-verdien Kevin Pina, qui est allé se loger dans le filet du gardien uruguayen Fernando Muslera (21e).

Les joueurs de Marcelo Bielsa ont resserré le jeu et Maxi Araujo, déjà buteur contre les Saoudiens (1-1), a égalisé de la tête à la 44e. Agustin Canobbio a inscrit le 2-1 en toute fin de première période en battant le portier des Requins bleus Vozinha grâce à une passe de la tête d'Araujo (45e+6).

Mais sur une erreur du défenseur Mathias Olivera, Hélio Varela a chipé le ballon à Muslera et marqué dans le but vide à la 61e. Piqué au vif, l'Uruguay a repris le contrôle face à des Cap-Verdiens héroïques en défense, sans parvenir à retrouver le chemin des filets.