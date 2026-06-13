Le gouvernement ghanéen a officiellement protesté samedi auprès des autorités canadiennes. Ceci au sujet de leur refus d'accorder un visa à l'international Thomas Partey, qui sera jugé pour viols en 2027 en Grande-Bretagne.

Le Ghana proteste contre un refus de visa visant Thomas Partey. EPA

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Le Ghana a adressé une note officielle de protestation» au Canada, lui demandant de revenir sur cette «décision malheureuse», a précisé le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Sam Okudzeto Ablakwa.

Ancien milieu de terrain d'Arsenal, actuellement à Villarreal, dans le championnat espagnol, Partey, 32 ans, ne pourra donc pas se rendre à Toronto, où le Ghana lancera sa Coupe du monde le 17 juin face au Panama.

Considéré comme un élément-clef des Black Stars, Partey (57 sélections, 15 buts) a pu en revanche entrer sans problème sur le territoire des Etats-Unis, où sa sélection a établi son camp de base dans le Massachusetts, à la Bryant University de Boston.

Il pourra être aligné par le sélectionneur portugais des Black Stars, Carlos Queiroz, lors des deux autres matches de poule, le 23 juin contre l'Angleterre à Boston et le 27 contre la Croatie à Philadelphie dans le groupe L.

Partey a plaidé non coupable de sept chefs d'accusation de viol et d'un autre chef d'agression sexuelle, en lien avec des accusations portées par quatre femmes entre 2020 et 2022, quand il portait le maillot du club londonien d'Arsenal (2020-2025).

«Tout en respectant le droit souverain du Canada de faire appliquer ses lois en matière d'immigration, le Ghana estime que le fait de s'appuyer sur des accusations non prouvées en l'absence d'une décision judiciaire soulève des questions fondamentales d'équité et de proportionnalité», poursuit le ministre ghanéen des Affaires étrangères.

La FIFA a confirmé vendredi que l'international ghanéen ne pourrait se rendre à Toronto, précisant qu'elle n'était pas «impliquée dans les formalités d'immigration des pays-hôtes» de la Coupe du monde. «Comme lors de tous les événements de la FIFA, a ajouté l'instance mondiale du football, il revient au gouvernement du pays-hôte de déterminer qui reçoit un visa et est admis dans le pays.»

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