  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Une décision malheureuse» Le cas Thomas Partey enflamme les relations Ghana-Canada

ATS

13.6.2026 - 16:21

Le gouvernement ghanéen a officiellement protesté samedi auprès des autorités canadiennes. Ceci au sujet de leur refus d'accorder un visa à l'international Thomas Partey, qui sera jugé pour viols en 2027 en Grande-Bretagne.

Le Ghana proteste contre un refus de visa visant Thomas Partey.
Le Ghana proteste contre un refus de visa visant Thomas Partey.
EPA
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

13.06.2026, 16:21

13.06.2026, 16:38

«Le Ghana a adressé une note officielle de protestation» au Canada, lui demandant de revenir sur cette «décision malheureuse», a précisé le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Sam Okudzeto Ablakwa.

Ancien milieu de terrain d'Arsenal, actuellement à Villarreal, dans le championnat espagnol, Partey, 32 ans, ne pourra donc pas se rendre à Toronto, où le Ghana lancera sa Coupe du monde le 17 juin face au Panama.

Considéré comme un élément-clef des Black Stars, Partey (57 sélections, 15 buts) a pu en revanche entrer sans problème sur le territoire des Etats-Unis, où sa sélection a établi son camp de base dans le Massachusetts, à la Bryant University de Boston.

Mondial 2026 - Groupe L. Accusé de viol, Thomas Partey privé de visa canadien

Mondial 2026 - Groupe LAccusé de viol, Thomas Partey privé de visa canadien

Il pourra être aligné par le sélectionneur portugais des Black Stars, Carlos Queiroz, lors des deux autres matches de poule, le 23 juin contre l'Angleterre à Boston et le 27 contre la Croatie à Philadelphie dans le groupe L.

Partey a plaidé non coupable de sept chefs d'accusation de viol et d'un autre chef d'agression sexuelle, en lien avec des accusations portées par quatre femmes entre 2020 et 2022, quand il portait le maillot du club londonien d'Arsenal (2020-2025).

Mondial 2026. La Coupe du monde confrontée à un défi sécuritaire aux États-Unis

Mondial 2026La Coupe du monde confrontée à un défi sécuritaire aux États-Unis

«Tout en respectant le droit souverain du Canada de faire appliquer ses lois en matière d'immigration, le Ghana estime que le fait de s'appuyer sur des accusations non prouvées en l'absence d'une décision judiciaire soulève des questions fondamentales d'équité et de proportionnalité», poursuit le ministre ghanéen des Affaires étrangères.

La FIFA a confirmé vendredi que l'international ghanéen ne pourrait se rendre à Toronto, précisant qu'elle n'était pas «impliquée dans les formalités d'immigration des pays-hôtes» de la Coupe du monde. «Comme lors de tous les événements de la FIFA, a ajouté l'instance mondiale du football, il revient au gouvernement du pays-hôte de déterminer qui reçoit un visa et est admis dans le pays.»

Archive sur le Mondial 2026

Mondial 2026 : une édition XXL

Mondial 2026 : une édition XXL

La Coupe du monde 2026 se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nouveau format, 48 équipes, 104 matches et stades gigantesques : voici pourquoi cette édition sera historique.

21.05.2026

Les plus lus

Patrick Bruel visé par deux nouvelles accusations
Un gendarme tué et deux blessés dans un grave accident en Haute-Savoie
La Coupe du monde confrontée à un défi sécuritaire aux États-Unis
Les 30 degrés actuels ne sont qu'un avant-goût : une vague de chaleur se profile
Bolide venant de Suisse intercepté à la douane : la facture va être salée
Des vandales détruisent un projet scolaire à Schwyz : 150 arbres et arbustes arrachés