Cocorico ! C’est bientôt l’heure ! Les vice-champions du monde sont très attendus par tout un pays, mais aussi par les experts du football, qui placent les Bleus parmi les favoris au titre suprême. Notre journaliste Daniel Romano et notre consultant Jérémy Manière font l’état des lieux de la France, qui entre en Coupe du monde contre le Sénégal ce mardi à 21h00.

Ousmane Dembélé, Michael Olise et Kylian Mbappé devraient être dans le onze des Bleus face au Sénégal, mais avec qui ? AFP

Daniel Romano Clara Francey

Un niveau de confiance plutôt bon

Sur nos différents plateaux, Jérémy Manière n’a jamais caché son amour pour les Tricolores. «Ma jauge de cocorico se situe aux alentours de 70% avant le match de ce soir, avoue l’ancien défenseur. La valeur intrinsèque de l’équipe, la profondeur de l’effectif, le rassemblement de mars, avec de bonnes prestations contre le Brésil et la Colombie m’ont beaucoup plu. Par contre j’ai été déçu des matches plus récents contre la Côte d’Ivoire et l’Irlande du Nord.»

Romano n’a pas de carte d’identité française. Il est plus objectif et plus détaché : les derniers tests avant les grands événements ne doivent pas être pris en compte. «Dans ces matches, le résultat de compte pas. Personne ne veut vraiment dévoiler ses cartes, on joue à un rythme réduit, pour garder la forme sans se blesser. Si la France aborde son premier match avec sérieux – ce qu’elle a toujours fait sous Deschamps – alors elle filera tout droit comme un TGV. Pour moi la jauge de cocorico des Français doit être au moins à 90%.»

Un match très compliqué ce soir

L’entrée dans le tournoi, c’est précisément la thématique que souhaite aborder Manière. L’ancien joueur du LS et du SLO prévoit un match difficile pour l’équipe de France. «On parle d’un adversaire qui figure parmi les deux meilleures nations africaines avec le Maroc. Ses individualités sont capables de faire des différences, notamment dans le jeu de transition, précisément là où les Bleus ont montré des difficultés récemment. La France encaisse des buts ces derniers temps, mais avec le talent individuel, malgré une animation offensive encore un peu en rodage, je pense que la France passera l’épaule finalement. Je pronostique un 2-1.»

L’expérience des deux finales consécutives

Pour Romano, l’écart pourrait être un peu plus important. Certes, le Sénégal est un cador du foot africain. Sur le terrain, il est champion d’Afrique en titre. C’est un effectif formidable avec certains joueurs extraordinaires, capables de mettre les Bleus en difficulté, mais on peut dire exactement pareil si on se concentre sur la France, qui possède un argument de taille : l’expérience de ses deux dernières Coupes du monde, conclues par autant de finales avec le même sélectionneur.

Pour notre journaliste, le fait d’avoir à la fois gagné et perdu la Coupe du monde sur les deux dernières éditions est aussi un aspect à prendre en considération. «Dans la gestion d’un tel tournoi, si tu as joué deux fois le dernier match ce n’est pas dû au hasard.» Le marquage de Manière sur Romano est agressif : «après, c’est pas parce que t’es expérimenté que ça suffit pour aller au bout. L’expérience n’est pas un gage de sécurité. Il faudra bien plus que ça pour être champion du monde.»

«La France doit jouer en 4-3-3 ce soir»

L’animateur de «Match après Match» interpelle son acolyte au sujet de la compo de ce soir. «Sans te prendre pour Didier Deschamps, comment jouerais-tu contre le Sénégal» ? Manière choisit d’aller à contre-courant par rapport aux propositions récentes du sélectionneur en 4-2-3-1.

«Ce n’est pas parce que je n’aime pas jouer avec 4 joueurs offensifs. C’est davantage par respect pour ce Sénégal-là, qui a des arguments pour faire mal à la France. Un 4-3-3 permettrait davantage de mettre les joueurs dans de meilleures conditions. Les trois offensifs sont indiscutables pour moi et j’ai envie de les voir aux meilleures positions possibles : Olise à droite comme au Bayern, Dembélé en pointe comme au PSG depuis deux saisons et Mbappé à gauche parce que c’est là qu’il est le meilleur. Derrière ces trois, je proposerais Tchouaméni en sentinelle, Manu Koné en relayeur droit et Rabiot en relayeur gauche pour compenser le fait que Mbappé ne défend pas beaucoup. Il pourra aller boucher le couloir gauche lorsque ça chauffe. C’est la clé pour trouver un équilibre et pour que tous les joueurs offensifs jouent à leur meilleure position.»

Romano s’étouffe. Il est presque froissé. «J’entends ton argument concernant Rabiot. Néanmoins, un milieu sans Zaïre-Emery n’est pas envisageable pour moi. Il est trop important dans cet effectif devant la défense. Je ne me passerais pas du Parisien qui est monté en puissance en 2026 avec une évolution, une capacité d’adaptation et une polyvalence notables. Sa polyvalence est un argument majeur. Pour moi, il ne doit plus être considéré comme un joueur de complément, mais comme une vraie option dans plusieurs plans de jeu. Son profil peut clairement concurrencer les autres milieux, même si certains le verraient davantage dans un registre différent, à la place d’un Koundé ou d’un Gusto. Pour moi, Zaïre-Emery devient vraiment un joueur-clé de Deschamps dans ce Mondial et il mérite plus que des miettes. Dans ton milieu à trois, je sacrifierais davantage Koné.»

Le consultant acquiesce, partage l’avis de Romano et justifie son ‹oubli› : «Sur la base de sa forme à Paris je dis oui, mais dans l’esprit du sélectionneur, Zaïre-Emery part de beaucoup trop loin, sachant que lors de l’avant-dernier rassemblement il n’avait même pas été convoqué.»

Comment faire jouer toutes les stars offensives ?

Tout le monde en parle, chacun a sa solution individuelle, mais la réalité est que c’est extrêmement difficile de faire cohabiter les trois stars des Bleus. Dans leurs clubs respectifs, Olise, Mbappé et Dembélé sont des leaders de l’animation offensive. En équipe de France, il faut trouver des automatismes en très peu de temps avec seulement quelques rassemblements par année alors qu’en club, le coach a le temps de mettre ses idées en place au quotidien, avec les entraînements en commun, la répétition des matches qui font que tout se peaufine au fil des semaines.

Alors comment faire ici, d’autant plus qu’on a plusieurs joueurs capables d’évoluer dans plusieurs positions ? «C’est très difficile, d’autant plus qu’ils n’ont que très rarement joué à leur place en équipe de France dernièrement, développe Manière. Si je prends le cas du match contre l’Irlande du Nord à Lille, Doué a joué à gauche alors qu’à Paris il joue à droite puisqu’à gauche tu as Kvara, Mbappé joue en 9 à Madrid alors que tout le monde s’accorde à dire qu’il n’en est pas un, Dembélé joue en 9 au PSG mais dans un 4-3-3 où il a tout le loisir de bouger où il le souhaite. Contre l’Irlande du Nord, Mbappé dézonait tellement que le champ d’action de Dembélé qui jouait dans l’axe était réduit. Dans ce contexte-là, le Ballon d’or est sacrifié à cause du style de jeu de Mbappé.»

Laisser le Ballon d’or ou le capitaine sur le banc ?

Pour que ça marche et pour que tout le monde joue, sans froisser les égos, Romano estime que la France sera obligée de jouer en 4-2-3-1 dès ce soir. «Tu ne peux décemment pas mettre ton capitaine ou le Ballon d’or sur le banc pour ce premier match.» Le journaliste et son consultant accordent leurs violons à ce sujet : Mbappé, Dembélé, Olise sont intouchables. Dans ce système, Manière penche plutôt pour Doué à gauche pour accompagner les trois, alors que Romano a un faible pour Cherki dans l’axe aux côtés d’Olise et Mbappé avec Dembélé tout devant.

Peu importe les noms et les positions, du moment qu’on part sur ce système, Manière s’attend à ce que ces quatre-là valorisent le choix de Deschamps aussi par des replis défensifs dans les 3 premières secondes qui suivent la perte de balle en zone 2 ou en zone 3 pour éviter les transitions. «Ils seront aussi les garants de cet équilibre, s’ils veulent que ce système soit reconduit au fur et à mesure de la compétition.» Offensivement, notre consultant est convaincu que les automatismes viendront au fil du temps, avec la répétition des matches, en espérant qu’il y en aura le plus possible pour que l’équipe monte en puissance.

La France favorite au titre suprême ?

Dans ce cas parlons-en : combien de matches la France disputera-t-elle dans ce Mondial ? Quelle équipe est la mieux armée pour aller au bout ? Sur la forme actuelle, les deux interlocuteurs pensent à l’Espagne. Romano met en avant la qualité individuelle de certains joueurs comme Pedri, Rodri, Zubimendi, Olmo, Williams ou Yamal, qui a eu le temps de recharger ses batteries pendant son absence à cause de sa blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche lorsqu’il a tiré et marqué son penalty contre le Celta Vigo. «Et puis tu vas toujours avoir un Oyarzabal, un Ferran ou un Merino qui vont te sortir une dinguerie quand ce ne sera pas les autres.»

Manière préfère mettre l’accent sur le collectif. Il voit une équipe huilée, avec beaucoup d’automatismes, avec des joueurs qui jouent un foot similaire, qui ont été formés avec une philosophie commune qui se remarque sur le terrain. «C’est un peu une équipe de club qui joue en sélection ensemble, contrairement à ce qu’on peut voir chez les autres sélections.»

Historiquement par contre, c’est la France qui prend le dessus. «Sur les 10 dernières années, elle est toujours au rendez-vous, signale le consultant. Elle reste sur une victoire en Russie en 2018, une finale au Qatar en 2022, une demi-finale de l’Euro contre l’Espagne en 2024. En termes d’effectif, de talent individuel, de joueurs intrinsèquement parlant, la France est la meilleure équipe du tournoi. Mais le papier ne te fait pas gagner des matches.» Romano acquiesce et sourit : «Sur les 10 dernières années t’as oublié d’évoquer 2021 je crois. Bucarest, le bout de la nuit, les quatorze célébrations de Pogba, le but de Gavranovic…Sommer qui arrête le penalty de Mbappé, tout ça, tout ça.»

En attendant, si on revient au présent, la Suisse a manqué son entrée dans cette Coupe du monde contre le Qatar samedi. La France, elle, attaque son Mondial ce mardi soir, dans le groupe le plus relevé du tournoi.