Quatre ans après son sacre au Qatar, l'Argentine est restée sur la même dynamique. Mais elle aborde la défense de son titre mondial inquiète de l'état physique de certains cadres, dont l'astre Lionel Messi qui espère connaître une sortie à la hauteur de sa légende.

Lionel Messi pourra-t-il tenir son rang lors de la Coupe du monde ? KEYSTONE

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L'Albiceleste n'a pas flanché depuis son succès en finale à Doha le 18 décembre 2022 contre la France de Kylian Mbappé (3-3 ap, 4-2 tab) et continue de tutoyer les sommets. Victorieuse de la Copa America en 2024, elle a ensuite largement survolé les qualifications de la zone Amsud pour la Coupe du monde 2026 avec en prime la meilleure attaque (31 buts en 18 matches).

Ce n'est donc pas très étonnant si le sélectionneur Lionel Scaloni a battu le rappel des champions du monde, qui composent l'essentiel de son groupe pour le tournoi nord-américain (17 joueurs sur 26). Prolongé jusqu'en 2026, deux mois à peine après avoir décroché la troisième étoile de son pays, le technicien de 48 ans pourrait quasiment aligner le même onze de départ que celui qui commença la finale du dernier Mondial, si on excepte Angel di Maria qui a pris sa retraite internationale il y a deux ans.

Cette stabilité constitue la marque de fabrique de Scaloni, arrivé en tant qu'intérimaire à l'été 2018 mais toujours là pour guider l'Argentine malgré les propos acerbes de l'icône Diego Maradona qui avait lâché à l'époque: «Il ne peut même pas réguler la circulation, encore moins diriger l'équipe nationale».

La troisième couronne de champion du monde a conforté le pragmatique Scaloni dans sa ligne.

«Chaque fois que l'Argentine participe à un Mondial, elle figure toujours parmi les grands favoris. Après, le ballon peut rentrer ou pas. L'essentiel est de savoir ce que nous entreprenons, de respecter notre tradition, de respecter notre culture. Ensuite, le terrain aura son mot à dire. Bien jouer ne suffit pas à soi seul, toute une série d'autres facteurs doivent également se mettre en place», a-t-il déclaré au journal argentin *Olé*.

Parmi ces facteurs figure la condition physique. Or le groupe argentin n'est pas épargné par les blessures (le gardien Emiliano Martinez, les défenseurs Cristian Romero et Gonzalo Montiel, le milieu Nico Paz), une liste à laquelle est venu s'ajouter Messi.

Craintes pour Messi

L'octuple Ballon d'Or, qui va disputer sa sixième Coupe du monde à bientôt 39 ans (le 24 juin), espère des adieux en forme d'apothéose mais sa sortie prématurée lors d'un match de l'Inter Miami en MLS, le 25 mai, a fait craindre le pire. Le diagnostic, «une fatigue musculaire au niveau de l'ischio-jambier gauche», selon son club, a plutôt rassuré, sans dissiper toutefois toutes les craintes.

Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection (116 réalisations en 198 apparitions) a quelque peu hésité à poursuivre l'aventure avec l'Albiceleste avant de rempiler après le Mondial 2022. Auteur d'un doublé en finale, il aurait pu partir la tête haute après avoir remporté le plus prestigieux des trophées, le seul qui manquait à son imposant palmarès. Mais l'amour du jeu l'a emporté.

«J'adore jouer au football et je continuerai à le faire jusqu'à ce que je ne puisse plus,» a-t-il dit récemment.

Quand il n'est pas blessé, ce qui lui est tout de même arrivé assez souvent ces derniers mois, Messi reste en tout cas hautement compétitif malgré son âge avancé et sa présence dans un championnat mineur. Il a décroché en 2025 son premier titre dans la ligue nord-américaine avec l'Inter Miami et terminé en tête du classement des buteurs des qualifications de la zone Amsud.

L'Argentine, reversée dans un groupe J facile avec l'Algérie (son premier adversaire dans la nuit de mardi à mercredi), l'Autriche et la Jordanie, peut aussi compter en attaque sur Julian Alvarez, qui est devenu un joueur de classe mondiale, et Lautaro Martinez, no 1 des buteurs en Serie A avec l'Inter Milan, champion d'Italie.

L'équipe a de la réserve et peut même se débrouiller sans Messi puisque c'est en l'absence de sa star qu'elle a écrasé le Brésil 4-1 en qualifications, le 25 mars 2025 au Monumental de Buenos Aires.