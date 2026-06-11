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Mondial 2026 - Groupe F Blessé, Wataru Endo manquera la Coupe du Monde avec le Japon

ATS

11.6.2026 - 21:21

Le Japon devra se passer de son capitaine Wataru Endo lors du Mondial. Le milieu de terrain de 33 ans, qui évolue à Liverpool, n'a pas pu se remettre à temps à la suite d'une blessure.

Le Japonais Wataru Endo s'adresse aux supporters avant une séance d'entraînement, le lundi 8 juin 2026, à Nashville, dans le Tennessee.
Le Japonais Wataru Endo s'adresse aux supporters avant une séance d'entraînement, le lundi 8 juin 2026, à Nashville, dans le Tennessee.
ats
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Keystone-SDA, Keystone-ATS

11.06.2026, 21:21

Endo s'était blessé lors d'un match amical contre l'Islande il y a deux semaines. L'attaquant Shuto Machino, qui évolue au Borussia Mönchengladbach, a été sélectionné pour le remplacer.

C'est désormais Ko Itakura qui mènera les Japonais sur le terrain en tant que nouveau capitaine. Le Japon débutera la Coupe du monde dimanche à Dallas contre les Pays-Bas. Les autres adversaires du groupe F sont la Suède et la Tunisie.

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