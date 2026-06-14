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Ceferin et l'UEFA épinglés «Pour nos pays, aucun match du Mondial n'est sans importance»

ATS

14.6.2026 - 20:08

Plusieurs fédérations de nations qualifiées pour le Mondial 2026, dont le Maroc et le Sénégal, ont dénoncé dimanche de récents propos du président de l'UEFA Aleksander Ceferin. Selon ce dernier, l'élargissement de la Coupe du monde à 48 équipes entraîne des matches «sans intérêt».

Keystone-SDA

14.06.2026, 20:08

14.06.2026, 20:15

«Nous rejetons respectueusement mais fermement ces propos. Pour nos pays, aucun match de Coupe du monde n'est sans importance», écrivent dans un communiqué commun les fédérations du Cap-Vert, de Curaçao, d'Ouzbékistan, de la République démocratique du Congo, d'Haïti, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, d'Égypte, du Ghana, du Sénégal, de Côte d'Ivoire et d'Afrique du Sud.

«Pour le Cap-Vert, Curaçao, la Jordanie et l'Ouzbékistan, la qualification pour la Coupe du monde représente un accomplissement historique et la réalisation d'un rêve partagé par des générations (et) pour des nations comme le Congo et Haïti, le retour sur la plus grande scène du football après une longue absence revêt une signification particulière pour des millions de supporters qui ont attendu des années, voire des décennies, ce moment», ajoutent-elles.

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Respect

«Suggérer que ces matches soient d'une manière ou d'une autre moins importants est profondément décevant et témoigne d'un manque de reconnaissance envers les efforts, les sacrifices et les aspirations des joueurs, des entraîneurs, des clubs, des dirigeants et des supporters du monde entier», estiment les fédérations.

«Le football n'appartient pas à un groupe restreint de nations», soulignent encore les signataires, affirmant que «chaque nation qualifiée mérite le respect (et qu'elle) a gagné sa place par ses mérites.»

Les signataires affirment réagir à de récents propos du patron de l'UEFA qui, interrogé par la télévision slovène, aurait estimé que de nombreux matches du Mondial 2026 étaient «sans intérêt», pour cette édition qui rassemble 48 équipes pour 104 rencontres prévues jusqu'au 19 juillet.

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